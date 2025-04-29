"Брэмли-Мур Док". Фото: "Метинвест"

В английском Ливерпуле построили новый футбольный стадион для ФК "Эвертон". За эту команду играет украинский левый защитник Виталий Миколенко.

По информации компании "Метинвест", строили стадион из украинского металла.

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В Ливерпуле есть известная одноименная команда, которая оформила свое 20-е чемпионство Англии, но среди горожан более любимым является "Эвертон".

Команда, которую называют "ириски" последние пять лет жила в режиме экономии, поскольку ждала новый стадион. За это время они не раз были близки к вылету из АПЛ, но удержались, и с новой ареной дела должны пойти лучше.

Новую арену назвали "Брэмли-Мур Док" и на ее строительство потратили большое количество стали из разных стран, но 1000 тонн была из Украины.

Интересно, что до появления нового стадиона "Эвертон" играл на 39-тысячном, 130-летнем "Гудисон-Парке", который не давал команде зарабатывать. Новый стадион должен снять эти вопросы, потому что вмещает 52 888 зрителей и сможет принимать любые спортивные и другие массовые события.

"Гудисон-Парк". Фото: Reuters

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