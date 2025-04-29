Новый стадион Эвертона построили из украинской стали
В английском Ливерпуле построили новый футбольный стадион для ФК "Эвертон". За эту команду играет украинский левый защитник Виталий Миколенко.
По информации компании "Метинвест", строили стадион из украинского металла.
Украинский металл для "Эвертона"
В Ливерпуле есть известная одноименная команда, которая оформила свое 20-е чемпионство Англии, но среди горожан более любимым является "Эвертон".
Команда, которую называют "ириски" последние пять лет жила в режиме экономии, поскольку ждала новый стадион. За это время они не раз были близки к вылету из АПЛ, но удержались, и с новой ареной дела должны пойти лучше.
Новую арену назвали "Брэмли-Мур Док" и на ее строительство потратили большое количество стали из разных стран, но 1000 тонн была из Украины.
Интересно, что до появления нового стадиона "Эвертон" играл на 39-тысячном, 130-летнем "Гудисон-Парке", который не давал команде зарабатывать. Новый стадион должен снять эти вопросы, потому что вмещает 52 888 зрителей и сможет принимать любые спортивные и другие массовые события.
Напомним, у легендарного 40-летнего португальца Криштиану Роналду появятся новые предложения из Европы — он уедет из Саудовской Аравии.
Украинский вратарь Андрей Лунин принял решение переехать в АПЛ.
Мадридский "Реал" отказался от Лунина — приоритет на других игроках.
В России хотят, чтобы их заявили на чемпионат мира по футболу без прохождения отбора.
Читайте Новини.LIVE!