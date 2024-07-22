Карпати звільнили від контрактів одразу шістьох гравців

Єгор Демченко пішов із "Карпат". Фото: instagram.com/yehor_demchenko/

Львівські "Карпати" продовжують активну підготовку до сезону 2024/2025. Команда повернулася до елітного дивізіону і має намір у ньому закріпитися.

Склад львівської команди кардинально зміниться порівняно із минулим сезоном, повідомив офіційний Telegram-канал "Карпат".

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Тиждень тому у команді змінився головний тренер. Замість Мирона Маркевича, який достроково пішов із клубу, "Карпати" очолив екснаставник "Інгульця" Владислав Лупашко. Наразі стало відомо про те, що львів'яни розлучилися з декількома футболістами.

Єгор Картушев пішов із "Карпат". Фото: instagram.com/kartushov_fan/

Які гравці покинули "Карпати"

Львівський клуб не став продовжувати оренду центрального захисника Олександра Мізюка, який минулого сезону зіграв 22 поєдинки. Також із "Карпат" пішов Денис Галенков. Він виступав за львівську команду з 2021 року та зіграв загалом 40 поєдинків.

Окрім цього, у новому сезоні за "Карпати" не виступатимуть Єгор Демченко (25 матчів, 2 голи), Єгор Картушев (16 матчів, 1 гол), Юрій Романюк (14 матчів) та Віталій Равлик (12 матчів, 1 гол).

Водночас команда "Карпати-2" також розірвала контракти із шістьма своїми гравцями.

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