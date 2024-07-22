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Новый тренер Карпат убрал из команды половину состава — кто ушел из команды

22 июля 2024 17:02
Валерий Ковалевич - Редактор
Карпаты освободили от контрактов сразу шесть игроков
Егор Демченко ушел из "instagram.com/yehor_demchenko/Карпат". Фото:
Валерий Ковалевич - Редактор

Львовские "Карпаты" продолжают активную подготовку к сезону 2024/2025. Команда вернулась в элитный дивизион и намерена в нем закрепиться.

Состав львовской команды кардинально изменится по сравнению с прошлым сезоном, сообщил официальный Telegram-канал "Карпат". 

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Неделю назад в команде сменился главный тренер. Вместо Мирона Маркевича, который досрочно ушел из клуба, "Карпаты" возглавил экс-наставник "Ингульца" Владислав Лупашко. Теперь стало известно о том, что львовяне расстались с несколькими футболистами. 

Егор Картушев ушел из Карпат
Егор Картушев ушел из "Карпат". Фото: instagram.com/kartushov_fan/

Какие игроки покинули "Карпаты" 

Львовский клуб не стал продлевать аренду центрального защитника Александра Мизюка, который в прошлом сезоне сыграл 22 поединка. Также из "Карпат" ушел Денис Галенков. Он выступал за львовскую команду с 2021 года и сыграл в общей сложности 40 поединков.

Помимо этого, в новом сезоне за "Карпаты" не будут выступать Егор Демченко (25 матчей, 2 гола), Егор Картушев (16 матчей, 1 гол), Юрий Романюк (14 матчей) и Виталий Равлик (12 матчей, 1 гол).

В то же время команда "Карпаты-2" расторгла контракты с шестью игроками. 

Напомним, Ярмоленко может уйти из "Динамо" — зарубежный клуб хочет подписать украинца. 

Стало известно, какие зарплаты получают Довбик и Цыганков в Ла Лиге. 

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