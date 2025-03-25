Росія та Білорусь залишаються під санкціями у легкій атлетиці — що відомо

Новий удар для РФ та Білорусі — тепер у легкій атлетиці
У більшості видів спорту продовжують діяти санкції проти росіян та білорусів. Деякі з них оперативно продовжують.
World Athletics залишила чинними санкції проти представників Російської Федерації та Білорусі, пише "Суспільне.Спорт".
Чинні санкції передбачають повне відсторонення спортсменів з цих країн від міжнародних змагань. Тобто, їх заборонено виступати навіть під "нейтральними" прапорами.
Що відомо про санкції
За словами президента організації Себастьяна Коу, рішення залишатиметься чинним, і його можуть переглянути лише у разі "зміни поточної ситуації".
Ці санкції набули чинності одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. З того часу вони жодного разу не послаблювались.
Сам Коу, балотуючись на посаду президента МОК, допускав повернення росіян та білорусів до міжнародних змагань, але лише у разі завершення бойових дій в Україні.
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