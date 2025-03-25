Росія та Білорусь залишаються під санкціями у легкій атлетиці — що відомо

Президент World Athletics Себастьян Коу (праворуч). Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

У більшості видів спорту продовжують діяти санкції проти росіян та білорусів. Деякі з них оперативно продовжують.

World Athletics залишила чинними санкції проти представників Російської Федерації та Білорусі, пише "Суспільне.Спорт".

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Чинні санкції передбачають повне відсторонення спортсменів з цих країн від міжнародних змагань. Тобто, їх заборонено виступати навіть під "нейтральними" прапорами.

Президент WA Себастьян Коу. Фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki

Що відомо про санкції

За словами президента організації Себастьяна Коу, рішення залишатиметься чинним, і його можуть переглянути лише у разі "зміни поточної ситуації".

Ці санкції набули чинності одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. З того часу вони жодного разу не послаблювались.

Сам Коу, балотуючись на посаду президента МОК, допускав повернення росіян та білорусів до міжнародних змагань, але лише у разі завершення бойових дій в Україні.

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