Россия и Беларусь остаются под санкциями в легкой атлетике — что известно

Президент World Athletics Себастьян Коу (справа). Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

В большинстве видов спорта продолжают действовать санкции против россиян и белорусов. Некоторые из них оперативно продлевают.

World Athletics оставила в силе санкции против представителей Российской Федерации и Беларуси, пишет "Суспільне.Спорт".

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Действующие санкции предусматривают полное отстранение спортсменов из этих стран от международных соревнований. То есть, им запрещено выступать даже под "нейтральными" флагами.

Президент WA Себастьян Коу. Фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki

Что известно о санкциях

По словам президента организации Себастьяна Коу, решение будет оставаться в силе, и его могут пересмотреть только в случае "изменения текущей ситуации".

Эти санкции вступили в силу сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину. С тех пор они ни разу не ослаблялись.

Сам Коу, баллотируясь на пост президента МОК, допускал возвращение россиян и белорусов к международным соревнованиям, но только в случае завершения боевых действий в Украине.

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