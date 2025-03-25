Россия и Беларусь остаются под санкциями в легкой атлетике — что известно

Новый удар для РФ и Беларуси — теперь в легкой атлетике
В большинстве видов спорта продолжают действовать санкции против россиян и белорусов. Некоторые из них оперативно продлевают.
World Athletics оставила в силе санкции против представителей Российской Федерации и Беларуси, пишет "Суспільне.Спорт".
Действующие санкции предусматривают полное отстранение спортсменов из этих стран от международных соревнований. То есть, им запрещено выступать даже под "нейтральными" флагами.
Что известно о санкциях
По словам президента организации Себастьяна Коу, решение будет оставаться в силе, и его могут пересмотреть только в случае "изменения текущей ситуации".
Эти санкции вступили в силу сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину. С тех пор они ни разу не ослаблялись.
Сам Коу, баллотируясь на пост президента МОК, допускал возвращение россиян и белорусов к международным соревнованиям, но только в случае завершения боевых действий в Украине.
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