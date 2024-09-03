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Оболонь обирає тренера — у списку клубу ексгравець збірної України

3 вересня 2024 16:31
Валерій Ковалевич - Редактор
Шищенко чи Дулуб можуть очолити столичний ФК Оболонь
Сергій Шищенко на трибуні. Фото: пресслужба "Полісся"
Валерій Ковалевич - Редактор

Колишній футболіст збірної України Сергій Шищенко став кандидатом на посаду нового головного тренера київської "Оболоні". Аутсайдер УПЛ шукає наставника після скандального звільнення Валерія Іващенка.

Керівництво "Оболоні" розглядає декількох тренерів на вакантну посаду, повідомляє Telegram-канал "Футбол з вертольоту".

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Столична "Оболонь" набрала лише одне очко у перших п'яти турах сезону 2024/2025 в українській Прем'єр-лізі. Київська команда посідає останнє місце у турнірній таблиці, що призвело до зміни тренера.

Олег Дулуб
Олег Дулуб відповідає на запитання журналістів. Фото: ЛНЗ

Хто очолить "Оболонь"

Валерія Іващенка відправили у відставку до того, як у команді з'явився його наступник. На цю роль розглядають кандидатуру колишнього півзахисника збірної України Сергія Шищенка, якого наприкінці минулого сезону було звільнено з житомирського "Полісся".

Іншим кандидатом на пост тренера "Оболоні" став 58-річний білоруський фахівець Олег Дулуб. Його останнім місцем роботи в Україні стала черкаська команда ЛНЗ, з якої наставник пішов у червні 2024 року.

"Оболонь" хоче знайти нового тренера до кінця паузи до УПЛ на матчі міжнародних збірних команд.

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спорт футбол УПЛ тренер ФК Оболонь

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