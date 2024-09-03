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Оболонь выбирает тренера — в списке клуба экс-игрок сборной Украины

3 сентября 2024 16:31
Валерий Ковалевич - Редактор
Шищенко или Дулуб могут возглавить столичный ФК Оболонь
Сергей Шищенко на трибуне. Фото: пресс-служба "Полесья"
Валерий Ковалевич - Редактор

Бывший футболист сборной Украины Сергей Шищенко стал кандидатом на должность нового главного тренера киевской "Оболони". Аутсайдер УПЛ ищет наставника после скандального увольнения Валерия Иващенко. 

Руководство "Оболони" рассматривает нескольких тренеров на вакантную должность, сообщает Telegram-канал "Футбол з вертольоту". 

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Столичная "Оболонь" набрала всего одно очко в первых пяти турах сезона 2024/2025 в украинской Премьер-лиге. Киевская команда занимает последнее место в турнирной таблице, что привело к смене тренера. 

Олег Дулуб
Олег Дулуб отвечает на вопросы журналистов. Фото: ЛНЗ

Кто возглавит "Оболонь" 

Валерий Иващенко был отправлен в отставку до того, как в команде появился его преемник. На эту роль рассматривают кандидатуру бывшего полузащитника сборной Украины Сергей Шищенко, который в конце прошлого сезона был уволен из житомирского "Полесья". 

Другим кандидатом на пост тренера "Оболони" стал 58-летний белорусский специалист Олег Дулуб. Его последним местом работы в Украине стала черкасская команда ЛНЗ, из которой наставник ушел в июне 2024 года. 

"Оболонь" хочет найти нового тренера до конца паузы в УПЛ на матчи международных сборных команд. 

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спорт футбол УПЛ тренер ФК Оболонь

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