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Оболонь представила нового головного тренера — що про нього відомо

5 вересня 2024 14:14
Валерій Ковалевич - Редактор
Оболонь обрала нового головного тренера — що про нього відомо
Сергій Шищенко відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube
Валерій Ковалевич - Редактор

Керівництво столичної "Оболоні" визначилося із кандидатурою нового головного тренера. Ним став колишній футболіст збірної України Сергій Шищенко.

Минулого сезону він тренував житомирське "Полісся", повідомляє офіційний сайт "пивоварів".

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Невдалий старт сезону в українській Прем'єр-лізі призвів до звільнення попереднього наставника "Оболоні". Валерій Іващенко працював із київським клубом з 2021 року. Минулого сезону команда під його керівництвом фінішувала на 14-му місці в турнірній таблиці.

У сезоні 2024/2025 "Оболонь" набрала лише один бал у п'яти матчах та посіла останнє місце у турнірній таблиці. Це спричинило звільнення Іващенка.

Сергій Шищенко
Сергій Шищенко очолив "Оболонь". Фото: пресслужба клубу

Що відомо про Шищенка

Новим головним тренером "Оболоні" став 48-річний Сергій Шищенко. Вихованець харківського футболу був відомим півзахисником, виступав за збірну України, двічі здобував національний Кубок і ставав срібним призером чемпіонату України.

Контракт із наставником підписано на три роки. Перший матч під його керівництвом "Оболонь" проведе у п'ятницю, 13 вересня. Суперником "пивоварів" стане лідер УПЛ "Олександрія".

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спорт футбол УПЛ тренер ФК Оболонь Сергій Шищенко

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