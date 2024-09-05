Оболонь выбрала нового главного тренера — что о нем известно

Оболонь представила нового главного тренера — что о нем известно
Руководство столичной "Оболони" определилось с кандидатурой нового главного тренера. Им стал бывший футболист сборной Украины Сергей Шищенко.
В прошлом сезоне он тренировал житомирское "Полесье", сообщает официальный сайт "пивоваров".
Неудачный старт сезона в украинской Премьер-лиге привел к увольнению предыдущего наставника "Оболони". Валерий Иващенко работал с киевским клубом с 2021 года. В прошлом сезоне команда под его руководством финишировала на 14 месте в турнирной таблице.
В сезоне 2024/2025 "Оболонь" набрала только один балл в пяти матчах и заняла последнее место в турнирной таблице. Это привело к увольнению Иващенко.
Что известно о Шищенко
Новым главным тренером "Оболони" стал 48-летний Сергей Шищенко. Воспитанник харьковского футбола был известным полузащитником, выступал за сборную Украины, дважды завоевывал национальный Кубок и становился серебряным призером чемпионата Украины.
Контракт с наставником подписан на три года. Первый матч под его руководством "Оболонь" проведет в пятницу, 13 сентября. Соперником "пивоваров" станет лидер УПЛ "Александрия".
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