Оболонь выбрала нового главного тренера — что о нем известно

Сергей Шищенко отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Руководство столичной "Оболони" определилось с кандидатурой нового главного тренера. Им стал бывший футболист сборной Украины Сергей Шищенко.

В прошлом сезоне он тренировал житомирское "Полесье", сообщает официальный сайт "пивоваров".

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Неудачный старт сезона в украинской Премьер-лиге привел к увольнению предыдущего наставника "Оболони". Валерий Иващенко работал с киевским клубом с 2021 года. В прошлом сезоне команда под его руководством финишировала на 14 месте в турнирной таблице.

В сезоне 2024/2025 "Оболонь" набрала только один балл в пяти матчах и заняла последнее место в турнирной таблице. Это привело к увольнению Иващенко.

Сергей Шищенко возглавил "Оболонь". Фото: пресс-служба клуба

Что известно о Шищенко

Новым главным тренером "Оболони" стал 48-летний Сергей Шищенко. Воспитанник харьковского футбола был известным полузащитником, выступал за сборную Украины, дважды завоевывал национальный Кубок и становился серебряным призером чемпионата Украины.

Контракт с наставником подписан на три года. Первый матч под его руководством "Оболонь" проведет в пятницу, 13 сентября. Соперником "пивоваров" станет лидер УПЛ "Александрия".

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