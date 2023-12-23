Оболонь спростувала інформацію про повістки від ТЦК
У київській "Оболоні" відреагували на інформацію про вручення повісток гравцям клубу. Йшлося про 25 футболістів.
Відповідь клуб опублікував на своїх сторінках.
Зазначимо, раніше українські джерела повідомили, що ТЦК вручила 25 гравцям "Оболоні" повістки.
Відповідь "Оболоні"
За інформацією від "Оболоні", інформація ТаТоТаке не відповідає дійсності й жоден із гравців не отримував повістки.
"Інформація що розповсюдилася у публічній площині про те, що у ФК Оболонь Київ надійшла групова повістка на 25 людей від ТЦК не відповідає дійсності!
Повідомляємо про те, що на цю мить жодному з гравців команди не надходила повістки", — йдеться в повідомленні.
При цьому в "Оболоні" зазначили, що наразі в клубі згідно з постановою Кабміну №1487 йде звірка військово-облікових даних військовозобовʼязаних працівників, призовників та резервістів.
Також у клубі зазначили, що мають статус критично важливого підприємства й тому їх футболісти мають бронювання на період мобілізації.
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