Оболонь спростувала інформацію про повістки від ТЦК

Гравці "Оболоні". Фото: ФК "Оболонь"

У київській "Оболоні" відреагували на інформацію про вручення повісток гравцям клубу. Йшлося про 25 футболістів.

Відповідь клуб опублікував на своїх сторінках.

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Зазначимо, раніше українські джерела повідомили, що ТЦК вручила 25 гравцям "Оболоні" повістки.

Відповідь "Оболоні" на чутки щодо повісток. Фото: скріншот

Відповідь "Оболоні"

За інформацією від "Оболоні", інформація ТаТоТаке не відповідає дійсності й жоден із гравців не отримував повістки.

"Інформація що розповсюдилася у публічній площині про те, що у ФК Оболонь Київ надійшла групова повістка на 25 людей від ТЦК не відповідає дійсності!

Повідомляємо про те, що на цю мить жодному з гравців команди не надходила повістки", — йдеться в повідомленні.

При цьому в "Оболоні" зазначили, що наразі в клубі згідно з постановою Кабміну №1487 йде звірка військово-облікових даних військовозобовʼязаних працівників, призовників та резервістів.

Також у клубі зазначили, що мають статус критично важливого підприємства й тому їх футболісти мають бронювання на період мобілізації.

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