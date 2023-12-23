Оболонь опровергла информацию о повестках от ТЦК
В киевской "Оболони" отреагировали на информацию о вручении повесток игрокам клуба. Речь шла о 25 футболистах.
Ответ клуб опубликовал на своих страницах.
Напомним, ранее украинские источники сообщили, что ТЦК вручила 25 игрокам "Оболони" повестки.
Ответ "Оболони"
По информации от "Оболони", информация ТаТоТаке не соответствует действительности и ни один из игроков не получал повестки.
"Информация, распространившаяся в публичной плоскости о том, что в ФК Оболонь Киев поступила групповая повестка на 25 человек от ТЦК не соответствует действительности!
Сообщаем о том, что на этот момент ни одному из игроков команды не поступало повестки", — говорится в сообщении.
При этом в "Оболони" отметили, что в клубе согласно постановлению Кабмина №1487 идет сверка военно-учетных данных военнообязанных работников, призывников и резервистов.
Также в клубе отметили, что имеют статус критически важного предприятия и поэтому у их футболистов есть бронирование на период мобилизации.
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