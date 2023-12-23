Оболонь опровергла информацию о повестках от ТЦК

Игроки "Оболони". Фото: ФК "Оболонь"

В киевской "Оболони" отреагировали на информацию о вручении повесток игрокам клуба. Речь шла о 25 футболистах.

Ответ клуб опубликовал на своих страницах.

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Напомним, ранее украинские источники сообщили, что ТЦК вручила 25 игрокам "Оболони" повестки.

Ответ "Оболони" на слухи о повестках. Фото: скриншот

Ответ "Оболони"

По информации от "Оболони", информация ТаТоТаке не соответствует действительности и ни один из игроков не получал повестки.

"Информация, распространившаяся в публичной плоскости о том, что в ФК Оболонь Киев поступила групповая повестка на 25 человек от ТЦК не соответствует действительности!

Сообщаем о том, что на этот момент ни одному из игроков команды не поступало повестки", — говорится в сообщении.

При этом в "Оболони" отметили, что в клубе согласно постановлению Кабмина №1487 идет сверка военно-учетных данных военнообязанных работников, призывников и резервистов.

Также в клубе отметили, что имеют статус критически важного предприятия и поэтому у их футболистов есть бронирование на период мобилизации.

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