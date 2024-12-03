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Один із клубів УПЛ можуть продати взимку

3 грудня 2024 17:52
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Чорноморець може змінити власників вже взимку — що відомо
"Чорноморець" на тренуванні. Фото: chornomorets.football
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Команда української Прем'єр-ліги, яка практично весь сезон відверто не вражає результатами, взимку може змінити власників. Це буде не перша спроба продати цей клуб. 

У програмі ТаТоТаке розповіли, що за даними їхніх джерел, одеський "Чорноморець" найближчим часом може бути проданий.

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Проте, поки що переговори з потенційними покупцями "підзаморожені". 

Що відомо про продаж "Чорноморця"

Журналісти стверджують, що у одеського клубу зараз є фінансові проблеми. Зовсім недавно вони отримали зарплату за вересень. 

Потенційний покупець клубу — це компанія, пов'язана з ігорним бізнесом, яка має коріння у іншій державі. 

Умови продажу наразі наступні: погашення усіх боргів перед гравцями, яких у "Чорноморця" накопилось достатньо, а також 5 мільйонів доларів за покупку самого клубу. 

Проте, поки що переговори "заморожені", а самі журналісти не виключають, що умови ще можуть змінитись. 

Нагадаємо, один із гравців "Динамо" може піти з клубу у найближче трансферне вікно.

Колишній захисник київського "Динамо" Каха Каладзе розкритикував гравців збірної Грузії за підтримку протестів. 

 Головний талант каталонської "Барселони" більше не приховує свою дівчину. 

Колишній захисник київського "Динамо" отримав пропозицію про відновлення професійної кар'єри.

спорт футбол Чорноморець УПЛ продаж

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