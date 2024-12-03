Чорноморець може змінити власників вже взимку — що відомо

"Чорноморець" на тренуванні. Фото: chornomorets.football

Команда української Прем'єр-ліги, яка практично весь сезон відверто не вражає результатами, взимку може змінити власників. Це буде не перша спроба продати цей клуб.

У програмі ТаТоТаке розповіли, що за даними їхніх джерел, одеський "Чорноморець" найближчим часом може бути проданий.

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Проте, поки що переговори з потенційними покупцями "підзаморожені".

Що відомо про продаж "Чорноморця"

Журналісти стверджують, що у одеського клубу зараз є фінансові проблеми. Зовсім недавно вони отримали зарплату за вересень.

Потенційний покупець клубу — це компанія, пов'язана з ігорним бізнесом, яка має коріння у іншій державі.

Умови продажу наразі наступні: погашення усіх боргів перед гравцями, яких у "Чорноморця" накопилось достатньо, а також 5 мільйонів доларів за покупку самого клубу.

Проте, поки що переговори "заморожені", а самі журналісти не виключають, що умови ще можуть змінитись.

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