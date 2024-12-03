Черноморец может сменить владельцев уже зимой – что известно

"Черноморец" на тренировке. Фото: chornomorets.football

Команда украинской Премьер-лиги, которая практически весь сезон откровенно не впечатляет результатами, зимой может сменить владельцев. Это будет не первая попытка продать этот клуб.

В программе ТаТоТаке рассказали, что по данным их источников, одесский "Черноморец" в ближайшее время может быть продан.

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Однако пока что переговоры с потенциальными покупателями "подзаморожены".

Что известно о продаже "Черноморца"

Журналисты утверждают, что у одесского клуба сейчас есть финансовые проблемы. Совсем недавно они получили зарплату за сентябрь.

Потенциальный покупатель клуба — это компания, связанная с игорным бизнесом, у которой есть корни в другом государстве.

Условия продажи следующие: погашение всех долгов перед игроками, которых у "Черноморца" накопилось достаточно, а также 5 миллионов долларов за покупку самого клуба.

Однако пока переговоры "заморожены", а сами журналисты не исключают, что условия еще могут измениться.

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