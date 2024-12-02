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У Чорноморці накинулись на коментатора матчу з Олександрією

2 грудня 2024 13:37
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Чорноморець звинувачує відомого коментатора у непрофесіоналізмі
Коментатор Віталій Волочай. Фото: скриншот YouTube
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Скандал після матчу "Олександрії" та "Чорноморця" не вщухає. Цього разу представники одеського клубу накинулись на коментатора поєдинку. 

Пресаташе одеситів Віталій Хемій звинуватив Віталія Волочая в непрофесіоналізмі та пообіцяв йому "окрему професійну розмову", повідомляє портал Новини.LIVE.

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Крім того, до звинувачень на адресу Волочая долучився капітан "Чорноморця" Богдан Бутко.

Що сказав Бутко

У своєму Instagram Богдан Бутко розказав про ситуацію, яка призвела до скандалу на полі. А також, як і Віталій Хемій, розкритикував Віталія Волочая. 

"Коли був фол на мені на 16-й хвилині, після цього забивають гол, і потім дають воротареві нашому жовту картку, а потім червону Вані Петряку… І коментатор, який має займати нейтральну позицію, відверто топить за суддів, за одну команду, ніби йому там теж перепадає, висловлюючись, нібито хтось штовхає цих суддів", — написав він. 

Бутко також натякнув, що дещо знає про суддівство у чемпіонаті України. 

"Повірте, я багато речей знаю, що відбувається в суддівстві. Хлопці, таким шляхом можна гроші заробляти, але зовсім не потрібно, вони зіпсовані, як ви та ваша система, і ті, хто в такий спосіб заробляє", — резюмував він. 

Що відповів Волочай

Він майже відразу відреагував на коментар Віталя Хемія.

"Гравці принизили команду публічно, не суддя, і тим більше не коментатор. Чи ваша команда має претензії до червоних карток, які вона отримала", — написав Волочай.

Коментатор додав, що є кадри, на яких видно дії гравця "Чорноморця" Івана Петряка. І є мікрофон біля поля, "який чітко вловив, що кричав Бутко".

"Ні у кого, хто дивився цей матч, немає жодних сумнівів в правильності рішень арбітра", — резюмував він. 

На сайті Tribuna Волочай прокоментував слова Богдана Бутка, сказані на його адресу. 

"А, так я за суддів топив! І мені судді дадуть відкат, бо я їм допоміг. Це щось нове, такого ще не було", — написав він. 

Нагадаємо, тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола потрапив у скандал з вболівальниками "Ліверпуля".

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