Чорноморець звинувачує відомого коментатора у непрофесіоналізмі

Коментатор Віталій Волочай. Фото: скриншот YouTube

Скандал після матчу "Олександрії" та "Чорноморця" не вщухає. Цього разу представники одеського клубу накинулись на коментатора поєдинку.

Пресаташе одеситів Віталій Хемій звинуватив Віталія Волочая в непрофесіоналізмі та пообіцяв йому "окрему професійну розмову", повідомляє портал Новини.LIVE.

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Крім того, до звинувачень на адресу Волочая долучився капітан "Чорноморця" Богдан Бутко.

Що сказав Бутко

У своєму Instagram Богдан Бутко розказав про ситуацію, яка призвела до скандалу на полі. А також, як і Віталій Хемій, розкритикував Віталія Волочая.

"Коли був фол на мені на 16-й хвилині, після цього забивають гол, і потім дають воротареві нашому жовту картку, а потім червону Вані Петряку… І коментатор, який має займати нейтральну позицію, відверто топить за суддів, за одну команду, ніби йому там теж перепадає, висловлюючись, нібито хтось штовхає цих суддів", — написав він.

Бутко також натякнув, що дещо знає про суддівство у чемпіонаті України.

"Повірте, я багато речей знаю, що відбувається в суддівстві. Хлопці, таким шляхом можна гроші заробляти, але зовсім не потрібно, вони зіпсовані, як ви та ваша система, і ті, хто в такий спосіб заробляє", — резюмував він.

Що відповів Волочай

Він майже відразу відреагував на коментар Віталя Хемія.

"Гравці принизили команду публічно, не суддя, і тим більше не коментатор. Чи ваша команда має претензії до червоних карток, які вона отримала", — написав Волочай.

Коментатор додав, що є кадри, на яких видно дії гравця "Чорноморця" Івана Петряка. І є мікрофон біля поля, "який чітко вловив, що кричав Бутко".

"Ні у кого, хто дивився цей матч, немає жодних сумнівів в правильності рішень арбітра", — резюмував він.

На сайті Tribuna Волочай прокоментував слова Богдана Бутка, сказані на його адресу.

"А, так я за суддів топив! І мені судді дадуть відкат, бо я їм допоміг. Це щось нове, такого ще не було", — написав він.

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