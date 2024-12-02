Черноморец обвиняет известного комментатора в непрофессионализме

Комментатор Виталий Волочай. Фото: скриншот YouTube

Скандал после матча "Александрии" и "Черноморца" не утихает. В этот раз представители одесского клуба набросились на комментатора поединка.

Пресс-атташе одесситов Виталий Хемий обвинил Виталия Волочая в непрофессионализме и пообещал ему "отдельный профессиональный разговор" , — сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Кроме того, к обвинениям в адрес Волочая присоединился капитан "Черноморца" Богдан Бутко.

Что сказал Бутко

В своем Instagram Богдан Бутко рассказал о ситуации, приведшей к скандалу на поле. А также, как и Виталий Хемий, подверг критике Виталия Волочая.

"Когда был фол на мне на 16-й минуте, после этого забивают гол, и потом дают вратарю нашему желтую карточку, а потом красную Ване Петряку… И комментатор, который должен занимать нейтральную позицию, откровенно топит за судей, за одну команду, будто ему там тоже достается, говоря, будто кто-то толкает этих судей" , — написал он.

Бутко также намекнул, что кое-что знает о судействе в чемпионате Украины.

"Поверьте, я многое знаю, что происходит в судействе. Ребята, таким путем можно деньги зарабатывать, но совсем не нужно, они испорчены, как вы и ваша система, и те, кто таким образом зарабатывает" , — резюмировал он.

Что ответил Волочай

Он почти сразу отреагировал на комментарий Виталия Хемия.

"Игроки унизили команду публично, не судья, и тем более не комментатор. Имеет ли ваша команда претензии к красным картам, которые она получила" , — написал Волочай.

Комментатор добавил, что есть кадры, на которых видны действия игрока "Черноморца" Ивана Петряка. И есть микрофон у поля, "четко уловивший, что кричал Бутко" .

"Ни у кого, кто смотрел этот матч, нет никаких сомнений в правильности решений арбитра" , — резюмировал он.

На сайте Tribuna Волочай прокомментировал слова Богдана Бутко, сказанные в его адрес.

"А, так я за судей топил! И мне судьи дадут откат, потому что я им помог. Это что-то новое, такого еще не было" , — написал он.

Напомним, тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола попал в скандал с болельщиками "Ливерпуля".

Лондонский "Арсенал" изменил трансферную цену игрока сборной Украины Александра Зинченко.

Дочь бывшего игрока "Динамо" Олега Блохина показала, как ее отец отпраздновал день рождения.

Украинские футбольные клубы требуют встречи с главой судейского корпуса УАФ Екатериной Монзуль.