Брешія припиняє існування після 114 років історії

Гравці "Брешії" святкують перемогу. Фото: instagram.com/brescia_calcio/

"Брешія", один із найвідоміших та найстаріших футбольних клубів Італії, припиняє своє існування. Історія завдовжки 114 років завершується банкрутством і втратою професійного статусу.

Команда вилетіла до Серії C за підсумками сезону-2024/2025 й не зможе заявитися на наступний сезон, повідомляє Tutto Mercato.

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Причиною падіння "Брешії" стали фінансові проблеми, невиплати зарплат та борги, що перевищують 3 млн євро. Президент клубу Массімо Челліно не вніс обов'язковий реєстраційний внесок, що остаточно поставило крапку в долі "ластівок".

Вболівальники "Брешії" під час матчу. Фото: instagram.com/brescia_calcio/

Що стало причиною зникнення "Брешії"

Власник клубу ухвалив рішення не рятувати "ластівок", відмовившись закривати борги та виконувати ліцензійні умови. На тлі фінансового краху "Брешія" втрачає статус професійного клубу і буде розформована.

Luego de 114 años de historia, el Brescia ha dejado de existir por una deuda de tres millones de euros.



Día triste para el Calcio. pic.twitter.com/x6k8OYjv5X - Francisco Quinzaños (@pacoquinzanos) June 7, 2025

Це особливо болісно для вболівальників, адже "Брешія" провела 23 сезони в Серії А та виховувала легенд італійського футболу. Тут завершував кар'єру Роберто Баджо, грав молодий Андреа Пірло, виступали Пеп Гвардіола, Хаджі, Тоналі, Гамшик, Балотеллі та Лука Тоні.

Футбольна Італія втрачає не просто клуб, а символ провінційної романтики Кальчо, де легенди грали заради гри, а не заради титулів.

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