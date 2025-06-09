Брешія припиняє існування після 114 років історії

Один із найстаріших клубів Італії перестав існувати
"Брешія", один із найвідоміших та найстаріших футбольних клубів Італії, припиняє своє існування. Історія завдовжки 114 років завершується банкрутством і втратою професійного статусу.
Команда вилетіла до Серії C за підсумками сезону-2024/2025 й не зможе заявитися на наступний сезон, повідомляє Tutto Mercato.
Причиною падіння "Брешії" стали фінансові проблеми, невиплати зарплат та борги, що перевищують 3 млн євро. Президент клубу Массімо Челліно не вніс обов'язковий реєстраційний внесок, що остаточно поставило крапку в долі "ластівок".
Що стало причиною зникнення "Брешії"
Власник клубу ухвалив рішення не рятувати "ластівок", відмовившись закривати борги та виконувати ліцензійні умови. На тлі фінансового краху "Брешія" втрачає статус професійного клубу і буде розформована.
Luego de 114 años de historia, el Brescia ha dejado de existir por una deuda de tres millones de euros.- Francisco Quinzaños (@pacoquinzanos) June 7, 2025
Día triste para el Calcio. pic.twitter.com/x6k8OYjv5X
Це особливо болісно для вболівальників, адже "Брешія" провела 23 сезони в Серії А та виховувала легенд італійського футболу. Тут завершував кар'єру Роберто Баджо, грав молодий Андреа Пірло, виступали Пеп Гвардіола, Хаджі, Тоналі, Гамшик, Балотеллі та Лука Тоні.
Футбольна Італія втрачає не просто клуб, а символ провінційної романтики Кальчо, де легенди грали заради гри, а не заради титулів.
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