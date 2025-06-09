Брешия прекращает существование после 114 лет истории

Игроки "Брешии" празднуют победу. Фото: instagram.com/brescia_calcio/

"Брешия", один из самых известных и старейших футбольных клубов Италии, прекращает свое существование. История длиною в 114 лет завершается банкротством и потерей профессионального статуса.

Команда вылетела в Серию C по итогам сезона-2024/2025 и не сможет заявиться на следующий сезон, сообщает Tutto Mercato.

Реклама

Читайте также:

Причиной падения "Брешии" стали финансовые проблемы, невыплаты зарплат и долги, превышающие 3 млн евро. Президент клуба Массимо Челлино не внес обязательный регистрационный взнос, что окончательно поставило точку в судьбе "ласточек".

Болельщики "Брешии" во время матча. Фото: instagram.com/brescia_calcio/

Что стало причиной исчезновения "Брешии"

Владелец клуба принял решение не спасать "ласточек", отказавшись закрывать долги и выполнять лицензионные условия. На фоне финансового краха "Брешия" теряет статус профессионального клуба и будет расформирована.

Luego de 114 años de historia, el Brescia ha dejado de existir por una deuda de tres millones de euros.



Día triste para el Calcio. pic.twitter.com/x6k8OYjv5X — Francisco Quinzaños (@pacoquinzanos) June 7, 2025

Это особенно болезненно для болельщиков, ведь "Брешия" провела 23 сезона в Серии А и воспитывала легенд итальянского футбола. Здесь завершал карьеру Роберто Баджо, играл молодой Андреа Пирло, выступали Пеп Гвардиола, Хаджи, Тонали, Гамшик, Балотелли и Лука Тони.

Футбольная Италия теряет не просто клуб, а символ провинциальной романтики Кальчо, где легенды играли ради игры, а не ради титулов.

Напомним, иностранный тренер может заменить Сергея Реброва в сборной Украины в случае провала в отборе на ЧМ-2026.

Михаил Мудрик не сможет подтвердить или опровергнуть информацию о результатах повторной пробы на допинг.

"Александрия" выбирает тренера, среди кандидатур есть наставники других команд в УПЛ.

Криштиану Роналду объяснил, почему болельщики и журналисты плохо влияют на Ламина Ямаля.