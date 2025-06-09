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Главная Спорт Один из старейших клубов Италии перестал существовать

Один из старейших клубов Италии перестал существовать

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Дата публикации 9 июня 2025 20:01
Брешия прекращает существование после 114 лет истории
Игроки "Брешии" празднуют победу. Фото: instagram.com/brescia_calcio/

"Брешия", один из самых известных и старейших футбольных клубов Италии, прекращает свое существование. История длиною в 114 лет завершается банкротством и потерей профессионального статуса.

Команда вылетела в Серию C по итогам сезона-2024/2025 и не сможет заявиться на следующий сезон, сообщает Tutto Mercato.

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Причиной падения "Брешии" стали финансовые проблемы, невыплаты зарплат и долги, превышающие 3 млн евро. Президент клуба Массимо Челлино не внес обязательный регистрационный взнос, что окончательно поставило точку в судьбе "ласточек". 

Болельщики Брешии
Болельщики "Брешии" во время матча. Фото: instagram.com/brescia_calcio/

Что стало причиной исчезновения "Брешии"

Владелец клуба принял решение не спасать "ласточек", отказавшись закрывать долги и выполнять лицензионные условия. На фоне финансового краха "Брешия" теряет статус профессионального клуба и будет расформирована. 

Это особенно болезненно для болельщиков, ведь "Брешия" провела 23 сезона в Серии А и воспитывала легенд итальянского футбола. Здесь завершал карьеру Роберто Баджо, играл молодой Андреа Пирло, выступали Пеп Гвардиола, Хаджи, Тонали, Гамшик, Балотелли и Лука Тони.

Футбольная Италия теряет не просто клуб, а символ провинциальной романтики Кальчо, где легенды играли ради игры, а не ради титулов.

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спорт футбол Серия А Хосеп Гвардиола Брешия
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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