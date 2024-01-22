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Один спортсмен загинув та 842 отримали травми під час відомого марафону

22 січня 2024 12:27
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Один спортсмен загинув та 842 отримали травми під час відомого марафону
Учасники марафону у Гонконгу. Фото: instagram.com/schkmarathon/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У масштабному марафоні Standard Chartered у Гонконгу взяли участь 74 тисячі людей. Проте чи всі вони дожили до закінчення спортивного змагання.

Як мінімум одна людина загинула під час марафону, повідомляє RTHK.

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Одразу 450 спортсменів із 74 тисяч учасників зуміли фінішувати на міжнародному марафоні у Гонконгу. Вони встигли пробігти всю дистанцію у часові рамки, які було встановлено наперед. Це менш як три години для чоловіків та менше ніж 3,5 години для жінок.

Марафон
Спортсмени незадовго до фінішу. Фото: instagram.com/schkmarathon/

Серед чоловіків переможцем марафону став Андерсон Сірка із Кенії. Він пробіг 42 кілометри за дві години, 12 хвилин та 50 секунд. У жінок перемогу здобула Медіна Арміно з Ефіопії. Її результат становив дві години, 28 хвилин 47 секунд.

Трагедія на Standard Chartered

Під час марафону загинув один із його учасників. Йдеться про 30-річного чоловіка, який знепритомнів під час забігу. Його встигли доставити до лікарні, де спортсмен загинув на операційному столі.

При цьому ще 842 учасники марафону постраждали через травми різного ступеня тяжкості. Повідомляється, що 39 людей було госпіталізовано. В одного спортсмена зупинилося серце, але його вдалося врятувати.

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трагедія
спорт
Легка атлетика
біг
марафон
Гонконг

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