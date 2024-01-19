На трасі Формули-1 у Маямі стався летальний інцидент
На одній із трас чемпіонату світу з кільцевих автоперегонів (Формула-1) загинула людина. Вона отримала травми, які виявились не сумісними з життям.
Інцидент стався в американському місті Маямі, повідомляє wsvn.
На одній зі знаменитих гоночних трас Формули-1 сталася ДТП зі смертельними наслідками. Це сталося не під час автоперегонів.
Деталі події у Маямі
Автомобіль Dodge Coupe врізався у бетонні опори біля дороги. Водій, який перебував на той момент за кермом, не впорався з керуванням. Транспортний засіб від удару злетів у повітря і кілька разів перекинувся. Внаслідок цього водій отримав травми, від яких помер на місці.
На місці ДТП працюють правоохоронці, які встановлюють всі деталі інциденту.
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