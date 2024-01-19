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На трасі Формули-1 у Маямі стався летальний інцидент

19 січня 2024 14:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
На трасі Формули-1 у Маямі стався летальний інцидент
Етап Формули-1 Гран-прі Маямі. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

На одній із трас чемпіонату світу з кільцевих автоперегонів (Формула-1) загинула людина. Вона отримала травми, які виявились не сумісними з життям.

Інцидент стався в американському місті Маямі, повідомляє wsvn.

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Гран-прі Майамі
ДТП на трасі Формули-1 у Маямі. Скриншот YouTube

Деталі події у Маямі

Автомобіль Dodge Coupe врізався у бетонні опори біля дороги. Водій, який перебував на той момент за кермом, не впорався з керуванням. Транспортний засіб від удару злетів у повітря і кілька разів перекинувся. Внаслідок цього водій отримав травми, від яких помер на місці.

На місці ДТП працюють правоохоронці, які встановлюють всі деталі інциденту.

Переможцем Гран-прі Маямі є пілот "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

Нагадаємо, Шапаренко влітку піде з "Динамо" до закордонного клубу. 

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ДТП
США
спорт
перегони
Формула-1

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