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На трассе Формулы-1 в Майами произошел летальный инцидент

19 января 2024 14:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
На трассе Формулы-1 в Майами произошел летальный инцидент
Этап Формулы-1 Гран-при Майами. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

На одной из трасс чемпионата мира по кольцевым автогонкам (Формула-1) погиб человек. Он получил травмы, не совместимые с жизнью. 

Инцидент произошел в американском городе Майами, сообщает wsvn.

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Гран-при Майами
ДТП на трассе Формулы-1 в Майами. Скриншот YouTube

Детали происшествия в Майами 

Автомобиль Dodge Coupe врезался в бетонные опоры у дороги. Водитель, который находился в тот момент за рулем, не справился с управлением. Транспортное средство от удара взлетело в воздух и несколько раз перевернулось. В результате водитель получил травмы, от которых скончался на месте. 

На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все детали инцидента. 

Победителем Гран-при Майами является пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

Напомним, Шапаренко летом уйдет из "Динамо" в зарубежный клуб. 

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