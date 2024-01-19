На трассе Формулы-1 в Майами произошел летальный инцидент

Этап Формулы-1 Гран-при Майами. Скриншот YouTube

На одной из трасс чемпионата мира по кольцевым автогонкам (Формула-1) погиб человек. Он получил травмы, не совместимые с жизнью.

Инцидент произошел в американском городе Майами, сообщает wsvn.

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ДТП на трассе Формулы-1 в Майами. Скриншот YouTube

Детали происшествия в Майами

Автомобиль Dodge Coupe врезался в бетонные опоры у дороги. Водитель, который находился в тот момент за рулем, не справился с управлением. Транспортное средство от удара взлетело в воздух и несколько раз перевернулось. В результате водитель получил травмы, от которых скончался на месте.

На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все детали инцидента.

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