Один спортсмен погиб и 842 получили травмы во время известного марафона
В масштабном марафоне Standard Chartered в Гонконге приняли участие 74 тысяч человек. Однако не все они дожили до окончания спортивного состязания.
Как минимум один человек погиб во время марафона, сообщает RTHK.
Сразу 450 спортсменов из 74 тысяч участников сумели финишировать на международном марафоне в Гонконге. Они успели пробежать всю дистанцию во временные рамки, которые было установлено заранее. Это меньше трех часов для мужчин и меньше 3,5 часа для женщин.
Среди мужчин победителем марафона стал Андерсон Сера из Кении. Он пробежал 42 километра за два часа, 12 минут и 50 секунд. У женщин победу одержала Медина Армино из Эфиопии. Ее результат составил два часа, 28 минут 47 секунд.
Трагедия на Standard Chartered
Во время марафона погиб один из его участников. Речь идет о 30-летнем мужчине, который потерял сознание во время забега. Его успели доставить в больницу, где спортсмен погиб на операционном столе.
При этом еще 842 участника марафона пострадали из-за травм различной степени тяжести. Сообщается, что 39 человек было госпитализировано. У одного спортсмена остановилось сердце, но его удалось спасти.
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