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Один спортсмен погиб и 842 получили травмы во время известного марафона

22 января 2024 12:27
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Один спортсмен погиб и 842 получили травмы во время известного марафона
Участники марафона в Гонконге. Фото: instagram.com/schkmarathon/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В масштабном марафоне Standard Chartered в Гонконге приняли участие 74 тысяч человек. Однако не все они дожили до окончания спортивного состязания. 

Как минимум один человек погиб во время марафона, сообщает RTHK.

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Сразу 450 спортсменов из 74 тысяч участников сумели финишировать на международном марафоне в Гонконге. Они успели пробежать всю дистанцию во временные рамки, которые было установлено заранее. Это меньше трех часов для мужчин и меньше 3,5 часа для женщин. 

Марафон
Спортсмены незадолго до финиша. Фото: instagram.com/schkmarathon/

Среди мужчин победителем марафона стал Андерсон Сера из Кении. Он пробежал 42 километра за два часа, 12 минут и 50 секунд. У женщин победу одержала Медина Армино из Эфиопии. Ее результат составил два часа, 28 минут 47 секунд. 

Трагедия на Standard Chartered

Во время марафона погиб один из его участников. Речь идет о 30-летнем мужчине, который потерял сознание во время забега. Его успели доставить в больницу, где спортсмен погиб на операционном столе. 

При этом еще 842 участника марафона пострадали из-за травм различной степени тяжести. Сообщается, что 39 человек было госпитализировано. У одного спортсмена остановилось сердце, но его удалось спасти. 

Напомним, Забарный заинтересовал клуб, который регулярно завоевывает титулы. 

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