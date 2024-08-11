Чжан Юйфей стала найтитулованішою спортсменкою Олімпіади-2024

Сара Шестрем, Мег Харріс та Чжан Юйфей. Фото: Reuters/Clodagh Kilcoyne

Олімпіада в Парижі добігає кінця. Найтитулованішою спортсменкою Ігор-2024 стала китайська плавчиня.

Чжан Юйфей зуміла вибороти одразу шість олімпійських медалей, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Китайська спортсменка Чжан Юйфей перевершила власне досягнення трирічної давності. На Олімпіаді в Токіо вона виборола чотири медалі. У Парижі 26-річна плавчиня зуміла принести своїй національній команді одразу шість нагород.

Чжан Юйфей у китайській делегації. Фото: Reuters/Ueslei Marcelino

Унікальне досягнення Чжан

Юйфей спеціалізується на плаванні. Дворазова чемпіонка світу здобула на Олімпіаді в Парижі одну срібну та п'ять бронзових нагород.

Медалі Чжан Юйфей

"Бронза" — естафета 4 на 100 метрів "Бронза" — 100 метрів батерфляй "Бронза" — 200 метрів батерфляй "Срібло" — змішана комбінована естафета 4 на 100 метрів "Бронза" — 50 метрів вільним стилем "Бронза" — комбінована естафета 4 на 100 метрів.

Чжан Юйфей під час запливу. Фото: Reuters/Clodagh Kilcoyne

Водночас абсолютним лідером за кількістю золотих медалей на Олімпіаді-2024 став Леон Маршан. Француз завоював чотири "золота" у плаванні, і в кожній дисципліні встановив новий рекорд.

В Україні лише Ольга Харлан здобула у Парижі-2024 дві медалі. Фехтувальник взяла "бронзу" в індивідуальному турнірі та принесла своїй команді "золото".

Нагадаємо, українська гімнастка заплакала та заявила про завершення кар'єри після поразки на Олімпіаді-2024.

Лунін не отримає у "Реалі" того, на що розраховує — клуб ухвалив важливе рішення.

Дерюгіна пояснила невдачі українських гімнасток на Олімпіаді-2024.

Ребров може достроково піти зі збірної України через вигідну пропозицію.

"Динамо" віддасть одного зі своїх найталановитіших футболістів у європейський клуб.