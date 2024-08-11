Чжан Юйфей стала найтитулованішою спортсменкою Олімпіади-2024

Одна зі спортсменок виборола на Олімпіаді в Парижі шість нагород — про кого йдеться
Олімпіада в Парижі добігає кінця. Найтитулованішою спортсменкою Ігор-2024 стала китайська плавчиня.
Чжан Юйфей зуміла вибороти одразу шість олімпійських медалей, повідомляє портал Новини.LIVE.
Китайська спортсменка Чжан Юйфей перевершила власне досягнення трирічної давності. На Олімпіаді в Токіо вона виборола чотири медалі. У Парижі 26-річна плавчиня зуміла принести своїй національній команді одразу шість нагород.
Унікальне досягнення Чжан
Юйфей спеціалізується на плаванні. Дворазова чемпіонка світу здобула на Олімпіаді в Парижі одну срібну та п'ять бронзових нагород.
Медалі Чжан Юйфей
- "Бронза" — естафета 4 на 100 метрів
- "Бронза" — 100 метрів батерфляй
- "Бронза" — 200 метрів батерфляй
- "Срібло" — змішана комбінована естафета 4 на 100 метрів
- "Бронза" — 50 метрів вільним стилем
- "Бронза" — комбінована естафета 4 на 100 метрів.
Водночас абсолютним лідером за кількістю золотих медалей на Олімпіаді-2024 став Леон Маршан. Француз завоював чотири "золота" у плаванні, і в кожній дисципліні встановив новий рекорд.
В Україні лише Ольга Харлан здобула у Парижі-2024 дві медалі. Фехтувальник взяла "бронзу" в індивідуальному турнірі та принесла своїй команді "золото".
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