Чжан Юйфей стала самой титулованной спортсменкой Олимпиады-2024

Одна из спортсменок заработала на Олимпиаде в Париже шесть наград — о ком речь
Олимпиада в Париже подходит к концу. Самой титулованной спортсменкой Игр-2024 стала китайская пловчиха.
Чжан Юйфей сумела завоевать сразу шесть олимпийских медалей, сообщает портал Новини.LIVE.
Китайская спортсменка Чжан Юйфей превзошла свое собственное достижение трехлетней давности. На Олимпиаде в Токио она завоевала четыре медали. В Париже 26-летняя пловчиха сумела принести своей национальной команде сразу шесть наград.
Уникальное достижение Чжан
Юйфей специализируется в плавании. Двукратная чемпионка мира завоевала на Олимпиаде в Париже одну серебряную и пять бронзовых наград.
Медали Чжан Юйфей
- "Бронза" — эстафета 4 на 100 метров
- "Бронза" — 100 метров баттерфляй
- "Бронза" — 200 метров баттерфляй
- "Серебро" — смешанная комбинированная эстафета 4 на 100 метров
- "Бронза" — 50 метров вольным стилем
- "Бронза" — комбинированная эстафета 4 на 100 метров.
В то же время абсолютным лидером по количеству золотых медалей на Олимпиаде-2024 стал Леон Маршан. Француз завоевал четыре "золота" в плавании, и в каждой дисциплине установил новый рекорд.
В Украине только Ольга Харлан завоевала в Париже-2024 две медали. Фехтовальщица взяла "бронзу" в индивидуальном турнире и принесла своей команде "золото".
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