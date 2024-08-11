Чжан Юйфей стала самой титулованной спортсменкой Олимпиады-2024

Сара Шестрем, Мэг Харрис и Чжан Юйфей. Фото: Reuters/Clodagh Kilcoyne

Олимпиада в Париже подходит к концу. Самой титулованной спортсменкой Игр-2024 стала китайская пловчиха.

Чжан Юйфей сумела завоевать сразу шесть олимпийских медалей, сообщает портал Новини.LIVE.

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Китайская спортсменка Чжан Юйфей превзошла свое собственное достижение трехлетней давности. На Олимпиаде в Токио она завоевала четыре медали. В Париже 26-летняя пловчиха сумела принести своей национальной команде сразу шесть наград.

Чжан Юйфей в китайской делегации. Фото: Reuters/Ueslei Marcelino

Уникальное достижение Чжан

Юйфей специализируется в плавании. Двукратная чемпионка мира завоевала на Олимпиаде в Париже одну серебряную и пять бронзовых наград.

Медали Чжан Юйфей

"Бронза" — эстафета 4 на 100 метров "Бронза" — 100 метров баттерфляй "Бронза" — 200 метров баттерфляй "Серебро" — смешанная комбинированная эстафета 4 на 100 метров "Бронза" — 50 метров вольным стилем "Бронза" — комбинированная эстафета 4 на 100 метров.

Чжан Юйфей во время заплыва. Фото: Reuters/Clodagh Kilcoyne

В то же время абсолютным лидером по количеству золотых медалей на Олимпиаде-2024 стал Леон Маршан. Француз завоевал четыре "золота" в плавании, и в каждой дисциплине установил новый рекорд.

В Украине только Ольга Харлан завоевала в Париже-2024 две медали. Фехтовальщица взяла "бронзу" в индивидуальном турнире и принесла своей команде "золото".

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