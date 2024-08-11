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Одна из спортсменок заработала на Олимпиаде в Париже шесть наград — о ком речь

11 августа 2024 18:04
Валерий Ковалевич - Редактор
Чжан Юйфей стала самой титулованной спортсменкой Олимпиады-2024
Сара Шестрем, Мэг Харрис и Чжан Юйфей. Фото: Reuters/Clodagh Kilcoyne
Валерий Ковалевич - Редактор

Олимпиада в Париже подходит к концу. Самой титулованной спортсменкой Игр-2024 стала китайская пловчиха. 

Чжан Юйфей сумела завоевать сразу шесть олимпийских медалей, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Китайская спортсменка Чжан Юйфей превзошла свое собственное достижение трехлетней давности. На Олимпиаде в Токио она завоевала четыре медали. В Париже 26-летняя пловчиха сумела принести своей национальной команде сразу шесть наград. 

Чжан Юйфей
Чжан Юйфей в китайской делегации. Фото: Reuters/Ueslei Marcelino

Уникальное достижение Чжан 

Юйфей специализируется в плавании. Двукратная чемпионка мира завоевала на Олимпиаде в Париже одну серебряную и пять бронзовых наград. 

Медали Чжан Юйфей 

  1. "Бронза" — эстафета 4 на 100 метров
  2. "Бронза" — 100 метров баттерфляй
  3. "Бронза" — 200 метров баттерфляй
  4. "Серебро" —  смешанная комбинированная эстафета 4 на 100 метров 
  5. "Бронза" — 50 метров вольным стилем
  6. "Бронза" — комбинированная эстафета 4 на 100 метров. 
Чжан Юйфей
Чжан Юйфей во время заплыва. Фото: Reuters/Clodagh Kilcoyne

В то же время абсолютным лидером по количеству золотых медалей на Олимпиаде-2024 стал Леон Маршан. Француз завоевал четыре "золота" в плавании, и в каждой дисциплине установил новый рекорд. 

В Украине только Ольга Харлан завоевала в Париже-2024 две медали. Фехтовальщица взяла "бронзу" в индивидуальном турнире и принесла своей команде "золото". 

Напомним, украинская гимнастка заплакала и заявила о завершении карьеры после поражения на Олимпиаде-2024. 

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Китай спорт рекорд Олимпийские игры медали Олимпиада-2024 плавание

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