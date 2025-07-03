Шахтар втратив на зборах гравця збірної України

Одразу два гравці Шахтаря дістали травми на зборах
Донецький "Шахтар" зіткнувся з кадровими проблемами ще до старту нового сезону. На зборах травмувалися одразу два футболісти.
Один із них є гравцем збірної України, повідомляє офіційний сайт "гірників".
Проблеми для Арди Турана
Відомо, що 24-річний півзахисник Дмитро Криськів отримав м'язове ушкодження. Очікується, що на відновлення йому знадобиться близько трьох тижнів.
Також травму отримав 20-річний іспанець Дієго Арройо. Йдеться про пошкодження бічної зв'язки коліна. Його повернення в стрій прогнозується через два тижні.
Уже 4 липня "Шахтар" проведе перший контрольний матч під керівництвом Арди Турана. Суперником "гірників" стане хорватська "Гориця".
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