Шахтер потерял на сборах игрока сборной Украины

Дмитрий Крыськив во время матча. Фото: instagram.com/dima_kryskiv/

Донецкий "Шахтер" столкнулся с кадровыми проблемами еще до старта нового сезона. На сборах травмировались сразу два футболиста.

Один из них является игроком сборной Украины, сообщает официальный сайт "горняков".

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Известно, что 24-летний полузащитник Дмитрий Крыськив получил мышечное повреждение. Ожидается, что на восстановление ему понадобится около трех недель.

Диего Арройо в составе "Шахтера". Фото: instagram.com/arroyodiego3/

Также травму получил 20-летний испанец Диего Арройо. Речь идет о повреждении боковой связки колена. Его возвращение в строй прогнозируется через две недели.

Уже 4 июля "Шахтер" проведет первый контрольный матч под руководством Арды Турана. Соперником "горняков" станет хорватская "Горица".

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