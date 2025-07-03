Шахтер потерял на сборах игрока сборной Украины

Сразу два игрока Шахтера получили травмы на сборах
Донецкий "Шахтер" столкнулся с кадровыми проблемами еще до старта нового сезона. На сборах травмировались сразу два футболиста.
Один из них является игроком сборной Украины, сообщает официальный сайт "горняков".
Проблемы для Арди Турана
Известно, что 24-летний полузащитник Дмитрий Крыськив получил мышечное повреждение. Ожидается, что на восстановление ему понадобится около трех недель.
Также травму получил 20-летний испанец Диего Арройо. Речь идет о повреждении боковой связки колена. Его возвращение в строй прогнозируется через две недели.
Уже 4 июля "Шахтер" проведет первый контрольный матч под руководством Арды Турана. Соперником "горняков" станет хорватская "Горица".
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