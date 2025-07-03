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Главная Спорт Сразу два игрока Шахтера получили травмы на сборах

Сразу два игрока Шахтера получили травмы на сборах

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 19:01
Шахтер потерял на сборах игрока сборной Украины
Дмитрий Крыськив во время матча. Фото: instagram.com/dima_kryskiv/

Донецкий "Шахтер" столкнулся с кадровыми проблемами еще до старта нового сезона. На сборах травмировались сразу два футболиста.

Один из них является игроком сборной Украины, сообщает официальный сайт "горняков". 

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Известно, что 24-летний полузащитник Дмитрий Крыськив получил мышечное повреждение. Ожидается, что на восстановление ему понадобится около трех недель.

Диего Арройо
Диего Арройо в составе "Шахтера". Фото: instagram.com/arroyodiego3/

Также травму получил 20-летний испанец Диего Арройо. Речь идет о повреждении боковой связки колена. Его возвращение в строй прогнозируется через две недели.

Уже 4 июля "Шахтер" проведет первый контрольный матч под руководством Арды Турана. Соперником "горняков" станет хорватская "Горица".

Напомним, Криштиану Роналду трогательно высказался о трагедии с Диогу Жота. 

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спорт футбол ФК Шахтер Дмитрий Крыськив травма
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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