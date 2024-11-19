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Оголені футболістки Металіста знялись у відвертій фотосесії

19 листопада 2024 18:19
Станіслав Костюк - Редактор
Футболістки Металіста 1925 знялись у відвертій фотосесії
Гравці клубу Металіст 1925. Фото: ФК Металіст
Станіслав Костюк - Редактор

Футболістки харківського "Металіста 1925" взяли участь у відвертій та яскравій фотосесії для чоловічого журналу Playboy. В мережі показали кадри процесу зйомки.

Відповідні фото опублікував головний редактор журналу Влад Іваненко в соцмережах, пише Tribuna.com.

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Дівчата продемонстрували стрункі тіла у новій фотосесії. Влад Іваненко показав процес зйомки. 

Футболістки Металіста 1925
Футболістка Металіста 1925. Фото: скриншот

Дівчата були одягнені у відверте вбрання чорного кольору. Вони позували фотографу на фоні цегляної стіни в темному приміщенні. 

Футболістки Металіста 1925
Футболістка харківського клубу. Фото: скриншот
Футболістки Металіста 1925
Футболістка харківського Металіста 1925. Фото: скриншот

Наразі не відома дата виходу нового номеру журналу. 

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