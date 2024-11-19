Футболістки Металіста 1925 знялись у відвертій фотосесії

Гравці клубу Металіст 1925. Фото: ФК Металіст

Футболістки харківського "Металіста 1925" взяли участь у відвертій та яскравій фотосесії для чоловічого журналу Playboy. В мережі показали кадри процесу зйомки.

Відповідні фото опублікував головний редактор журналу Влад Іваненко в соцмережах, пише Tribuna.com.

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Дівчата продемонстрували стрункі тіла у новій фотосесії. Влад Іваненко показав процес зйомки.

Футболістка Металіста 1925. Фото: скриншот

Дівчата були одягнені у відверте вбрання чорного кольору. Вони позували фотографу на фоні цегляної стіни в темному приміщенні.

Футболістка харківського клубу. Фото: скриншот

Футболістка харківського Металіста 1925. Фото: скриншот

Наразі не відома дата виходу нового номеру журналу.

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