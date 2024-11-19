Футболистки Металлиста 1925 снялись в откровенной фотосессии

Обнаженные футболистки Металлиста снялись в фотосессии
Футболистки харьковского "Металлиста 1925" взяли участие в откровенной и яркой фотосессии для мужского журнала Playboy. В сети показали кадры процесса съемки.
Соответствующие фото опубликовал главный редактор журнала Влад Иваненко в соцсетях, пишет Tribuna.com.
Футболистки снялись в мужском журнале
Девушки продемонстрировали стройные тела в новой фотосессии. Влад Иваненко показал процесс съемки.
Девушки были одеты в откровенный наряд черного цвета. Они позировали фотографу на фоне кирпичной стены в темном помещении.
Пока не известна дата выхода нового номера журнала.
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