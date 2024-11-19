Футболистки Металлиста 1925 снялись в откровенной фотосессии

Игроки клуба Металлист 1925. Фото: ФК Металлист

Футболистки харьковского "Металлиста 1925" взяли участие в откровенной и яркой фотосессии для мужского журнала Playboy. В сети показали кадры процесса съемки.

Соответствующие фото опубликовал главный редактор журнала Влад Иваненко в соцсетях, пишет Tribuna.com.

Читайте также:

Футболистки снялись в мужском журнале

Девушки продемонстрировали стройные тела в новой фотосессии. Влад Иваненко показал процесс съемки.

Футболистка Металлиста 1925. Фото: скриншот

Девушки были одеты в откровенный наряд черного цвета. Они позировали фотографу на фоне кирпичной стены в темном помещении.

Футболист харьковского клуба. Фото: скриншот

Футболистка харьковского Металлиста 1925. Фото: скриншот

Пока не известна дата выхода нового номера журнала.

Напомним, жена Андрея Пятова планирует переезд в другую страну — она объяснила, почему хочет покинуть Украину.

Михаил Мудрик получил новый статус в клубе — игрок останется в команде до конца сезона.

Сергея Реброва могут уволить с должности главного тренера сборной причины.

Игорь Суркис рассказал о трансферных планах "Динамо" — кого хочет купить киевский клуб.