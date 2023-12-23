Окрім Луческу, Бешикташ на посаду головного тренера розглядає росіянина

Гравці "Бешикташу" після поразки. Фото: REUTERS/Dilara Senkaya

Турецький "Бешикташ" активно шукає головного тренера. Серед кандидатур є як Мірча Луческу, так і один із російських тренерів.

При цьому співпрацю з тренером Різою Чалімбаєм вирішили не продовжувати, повідомили росЗМІ.

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У Луческу з'явився конкурент

За інформацією джерел з "Бешикташу", одним із кандидатів є росіянин Станіслав Черчесов.

При цьому у клубі зазначили, що розглядається дуже багато спеціалістів.

"Імен занадто багато. Черчесов — одне з них. Ми скоро визначимося", — сказав спортивний директор клубу Фейяз Учар.

Черсесов з 2021 по 2023 роки очолював угорський "Ференцварош", із якого його звільнили за незадовільні результати.

Зазначимо, що "Бешикташ" раніше отримав відмову від колишнього головного тренера "Баварії" та збірної Німеччини Хансі Фліка.

Також розглядається варіант із призначенням 78-річного румуна Мірчі Луческу, який тренував клуб із 2002 по 2004 рік. Через вік зі спеціалістом хочуть підписати контракт на півтора року, а його помічником стане колишній бомбардир збірної Німеччини Мирослав Клозе.

Разом із Луческу Клозе мав би набиратися досвіду та очолити команду через півтора року.

У нинішньому сезоні "Бешикташ" після 16 турів чемпіонату Туреччини посідає п'яте місце і відстає від лідерів турнірної таблиці "Фенербахче" та "Галатасарая" на 17 очок.

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