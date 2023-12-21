Луческу очолить відомий клуб й вчитиме зіркового футболіста тренерству

Мірча Луческу. Фото: Динамо Київ

Колишній головний тренер київського "Динамо" та донецького "Шахтаря" Мірча Луческу невдовзі може знайти роботу. Досвідченого наставника хочуть бачити в Туреччині.

Навдовзі можуть оголосити про перехід румуна в "Бешикташ", повідомив портал Fanatik.

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Луческу буде не лише тренером

За інформацією турецьких журналістів, "Бешикташ" відмовився від продовження контракту з Різою Чалимбаєм. Тому клуб наразі шукає нового головного тренера.

Першим запропонували співпрацю колишньому головному тренеру мюнхенської "Баварії" та збірної Німеччини Хансі Фліка. Спеціаліст відмовив клубу в намаганні знайти місце в топовому чемпіонаті.

Варіантом "Б" став дует вікового румуна Мірчі Луческу, який раніше вже тренував клуб, та колишнього зіркового форварда збірної Німеччини Мірослава Клозе.

Луческу може підписати контракт на півтора року й стати головним тренером. Мірча буде навчати Клозе, який вже працював тренером, але має ще недостатній досвід роботи.

За півтора року Луческу піде з команди, а Клозе її очолить.

Зазначимо, що 78-річний Луческу тренував "Бешикташ" з 2002 по 2024 роки. Разом з командою він став чемпіоном Туреччини в сезоні 2002/2003 рр.

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