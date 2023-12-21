Луческу возглавит известный клуб и будет учить звездного футболиста тренерству
Бывший главный тренер киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" Мирча Луческу вскоре может найти работу. Опытного наставника хотят видеть в Турции.
Вскоре могут объявить о переходе румына в "Бешикташ", сообщил портал Fanatik.
Луческу будет не только тренером
По информации турецких журналистов, "Бешикташ" отказался от продления контракта с Ризой Чалимбаем. Поэтому клуб ищет нового главного тренера.
Первым предложили сотрудничество бывшему главному тренеру мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Ханси Флику. Специалист отказал клубу в попытке найти место в топовом чемпионате.
Вариантом "Б" стал дуэт возрастного румына Мирчи Луческу, ранее тренировавшего в клубе, и бывшего звездного форварда сборной Германии Мирослава Клозе.
Луческу может подписать контракт на полтора года и стать главным тренером. Мирча будет учить Клозе, уже работавшего тренером, но имеющего еще недостаточный опыт работы.
Через полтора года Луческу уйдет из команды, а Клозе ее возглавит.
Отметим, что 78-летний Луческу тренировал "Бешикташ" с 2002 по 2024 год. Вместе с командой он стал чемпионом Турции в сезоне 2002/2003 гг.
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