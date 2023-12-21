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Луческу возглавит известный клуб и будет учить звездного футболиста тренерству

21 декабря 2023 14:19
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Агабекян Карен
редактор
Луческу возглавит известный клуб и будет учить звездного футболиста тренерству
Мирча Луческу. Фото: Динамо Киев
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Бывший главный тренер киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" Мирча Луческу вскоре может найти работу. Опытного наставника хотят видеть в Турции.

Вскоре могут объявить о переходе румына в "Бешикташ", сообщил портал Fanatik.

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Игроки "Бешикташа" после поражения. Фото: REUTERS/Dilara Senkaya

Луческу будет не только тренером

По информации турецких журналистов, "Бешикташ" отказался от продления контракта с Ризой Чалимбаем. Поэтому клуб ищет нового главного тренера.

Первым предложили сотрудничество бывшему главному тренеру мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Ханси Флику. Специалист отказал клубу в попытке найти место в топовом чемпионате.

Вариантом "Б" стал дуэт возрастного румына Мирчи Луческу, ранее тренировавшего в клубе, и бывшего звездного форварда сборной Германии Мирослава Клозе.

Луческу может подписать контракт на полтора года и стать главным тренером. Мирча будет учить Клозе, уже работавшего тренером, но имеющего еще недостаточный опыт работы.

Через полтора года Луческу уйдет из команды, а Клозе ее возглавит.

Отметим, что 78-летний Луческу тренировал "Бешикташ" с 2002 по 2024 год. Вместе с командой он стал чемпионом Турции в сезоне 2002/2003 гг.

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