Кроме Луческу, Бешикташ на должность главного тренера рассматривает россиянина

Игроки "Бешикташа" после поражения. Фото: REUTERS/Dilara Senkaya

Турецкий "Бешикташ" активно ищет главного тренера. Среди кандидатур есть как Мирча Луческу, так и один из российских тренеров.

При этом сотрудничество с тренером Ризой Чалимбаем решили не продлевать, сообщили росСМИ.

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У Луческу появился конкурент

По информации источников из "Бешикташа", одним из кандидатов является россиянин Станислав Черчесов.

При этом в клубе отметили, что рассматривается очень много специалистов.

"Имен слишком много. Черчесов — одно из них. Мы скоро определимся", — сказал спортивный директор клуба Фейяз Учар.

Черсесов с 2021 по 2023 гг. возглавлял венгерский "Ференцварош", из которого его уволили за неудовлетворительные результаты.

Отметим, что "Бешикташ" ранее получил отказ от бывшего главного тренера "Баварии" и сборной Германии Ханси Флика.

Также рассматривается вариант с назначением 78-летнего румына Мирчи Луческу, который тренировал клуб с 2002 по 2004 год. Из-за возраста со специалистом хотят подписать контракт на полтора года, а его помощником станет бывший бомбардир сборной Германии Мирослав Клозе.

Вместе с Луческу Клозе должен был набираться опыта и возглавить команду через полтора года.

В нынешнем сезоне "Бешикташ" после 16 туров чемпионата Турции занимает пятое место и отстает от лидирующих "Фенербахче" и "Галатасарая" на 17 очков.

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