Кроме Луческу, Бешикташ на должность главного тренера рассматривает россиянина
Турецкий "Бешикташ" активно ищет главного тренера. Среди кандидатур есть как Мирча Луческу, так и один из российских тренеров.
При этом сотрудничество с тренером Ризой Чалимбаем решили не продлевать, сообщили росСМИ.
У Луческу появился конкурент
По информации источников из "Бешикташа", одним из кандидатов является россиянин Станислав Черчесов.
При этом в клубе отметили, что рассматривается очень много специалистов.
"Имен слишком много. Черчесов — одно из них. Мы скоро определимся", — сказал спортивный директор клуба Фейяз Учар.
Черсесов с 2021 по 2023 гг. возглавлял венгерский "Ференцварош", из которого его уволили за неудовлетворительные результаты.
Отметим, что "Бешикташ" ранее получил отказ от бывшего главного тренера "Баварии" и сборной Германии Ханси Флика.
Также рассматривается вариант с назначением 78-летнего румына Мирчи Луческу, который тренировал клуб с 2002 по 2004 год. Из-за возраста со специалистом хотят подписать контракт на полтора года, а его помощником станет бывший бомбардир сборной Германии Мирослав Клозе.
Вместе с Луческу Клозе должен был набираться опыта и возглавить команду через полтора года.
В нынешнем сезоне "Бешикташ" после 16 туров чемпионата Турции занимает пятое место и отстает от лидирующих "Фенербахче" и "Галатасарая" на 17 очков.
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