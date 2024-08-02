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Виступ Олега Колодія та 1/16 фіналу дзюдо в сьомий день Олімпіади-2024 — де дивитися

2 серпня 2024 09:21
Чекарьова Марія - редактор
Де дивитися сьомий день Олімпіади-2024 та хто змагатиметься за медалі
Олег Колодій. Фото: nikvesti.com
Чекарьова Марія - редактор

У п'ятницю, 2 серпня, у Парижі відбудеться сьомий день змагань у літній Олімпіаді-2024. У різних видах спорту виступатиме й українська олімпійська збірна.

Про розклад спортивних подій на Олімпіаді-2024 на сьогодні повідомляє Суспільне Спорт.

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Щоб підтримати нашу збірну та подивитися виступи учасників змагань, достатньо відкрити сайт Суспільне Спорт, на якому будуть наживо транслюватись всі олімпійські події та змагання.

Розклад виступів українців на змаганнях 2 серпня

  • 10:00. Кульова стрільба. Олена Костевич: малокаліберний пістолет, 25 м, точність;
  • 11:00. Дзюдо. Христина Гоман: понад 78 кг, 1/16 фіналу (шостий запуск);
  • 11:10. Легка атлетика. Метання молота, група А, кваліфікація (Михайло Кохан);
  • 11:15. Легка атлетика. Стрибки у висоту, кваліфікація (Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко, Юлія Левченко);
  • 12:00. Стрибки у воду. Данило Коновалов, Олег Колодій: синхрон, 3-метровий трамплін, фінал;
  • 12:06. Академічне веслування. Ігор Хмара, Станіслав Ковальов (легкі парні двійки, фінал Б);
  • 13:00. Кульова стрільба. Олена Костевич: малокаліберний пістолет, 25 м, швидкість;
  • 17:00. Дзюдо. Жінки, понад 78 кг, фінальні сутички;
  • 17:40. Веслувальний слалом. Вікторія Ус: каяк-крос, гонка з роздільним часом;
  • 19:15. Легка атлетика. Марина Бех-Романчук, Ольга Корсун: потрійний стрибок, кваліфікація;
  • 20:10. Легка атлетика. Олександр Погорілко, Тетяна Мельник, Данило Даниленко, Мар'яна Шостак (естафета 4х400 м, мікст, кваліфікація, другий забіг);
  • 21:10. Легка атлетика. Роман Кокошко: штовхання ядра, кваліфікація;
  • 22:36. Бокс. Олександр Хижняк: до 80 кг, чвертьфінал.

За медалі боротимуться три українські спортсмени: Данило Коновалов, Олег Колодій (стрибки у воду), Христина Гоман (дзюдо).

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