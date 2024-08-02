Где смотреть седьмой день Олимпиады-2024 и кто сразится за медали

Олег Колодий в финале и 1/16 финала дзюдо в седьмой день Олимпиады-2024 — где смотреть
В пятницу, 2 августа, в Париже состоится седьмой день соревнований в летней Олимпиаде-2024. В разных видах спорта выступит и украинская олимпийская сборная.
О расписании спортивных событий на Олимпиаде-2024 на сегодняшний день сообщает Суспільне Спорт.
Когда и где смотреть выступления наших спортсменов на Олимпиаде-2024
Чтобы поддержать нашу сборную и посмотреть выступления участников соревнований, достаточно открыть сайт Суспільне Спорт, на котором будут вживую транслироваться все олимпийские события и соревнования.
Расписание выступлений украинцев на соревнованиях 2 августа
- 10 часов. Пулевая стрельба. Елена Костевич: малокалиберный пистолет, 25 м; точность;
- 11:00. Дзюдо. Кристина Гоман: более 78 кг, 1/16 финала (шестой запуск);
- 11:10. Легкая атлетика. Метание молота, группа А, квалификация (Михаил Кохан);
- 11:15. Легкая атлетика. Прыжки в высоту, квалификация (Ярослава Магучих, Ирина Геращенко, Юлия Левченко);
- 12:00. Прыжки в воду. Даниил Коновалов, Олег Колодий: синхрон, 3-метровый трамплин, финал;
- 12:06. Академическая гребля. Игорь Хмара, Станислав Ковалев (легкие парные двойки, финал Б);
- 13:00. Пулевая стрельба. Елена Костевич: малокалиберный пистолет, 25 м, скорость;
- 17:00. Дзюдо. Женщины свыше 78 кг, финальные схватки;
- 17:40. Гребной слалом. Виктория Ус: каяк-кросс, гонка с раздельным временем;
- 19:15. Легкая атлетика. Марина Бех-Романчук, Ольга Корсун: тройной скачок, квалификация;
- 20:10. Легкая атлетика. Александр Погорелко, Татьяна Мельник, Даниил Даниленко, Марьяна Шостак (эстафета 4х400 м, микст, квалификация, второй забег);
- 21:10. Легкая атлетика. Роман Кокошко: толкание ядра, квалификация;
- 22:36. Бокс. Александр Хижняк: до 80 кг, 1/4 финала
За медали будут бороться три украинских спортсмена: Даниил Коновалов, Олег Колодий (прыжки в воду), Кристина Гоман (дзюдо).
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