Олександрія підписала Тео Ндіка Матама — він грав за збірну Франції

Олександрія оголосила про підписання ексгравця збірної Франції
"Олександрія" Руслана Ротаня підписала першого легіонера у зимове трансферне вікно. Новачок приїхав з Франції та є вихованцем однієї з найкращих академій країни.
Про трансфер "Олександрія" повідомила на своїх сторінках, опублікувавши з новачком кумедне відео за мотивами фільму "Таксі".
"Олександрія" отримала гравця збірної Франції
"Олександрія" офіційно оголосила про підписання контракту з французьким лівим захисником Тео Ндіка Матамом.
Гравець переїхав до "Олександрії" на правах вільного агента.
Матам підписав контракт на півтора року — до літа 2026 року з опцією клубу продовження ще на сезон.
Футболіст у поточному сезоні грав за швейцарський "Грассхоппер", де за 14 матчів забив один м'яч і зробив асист.
Матам є вихованцем "Ліона", а потім виступав за бельгійський "Остенде". Також 24-річний гравець раніше грав за збірні Франції U-16, U-19 і U-20.
Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює Матама в 100 тисяч євро.
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