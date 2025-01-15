Александрия подписала Тео Ндика Матама — он играл за сборную Франции

Тео Ндика Матам. Фото: "Александрия"

"Александрия" Руслана Ротаня подписала первого легионера в зимнее трансферное окно. Новичок приехал из Франции и является воспитанником одной из лучших академий страны.

О трансфере "Александрия" сообщила на своих страницах, опубликовав с новичком смешное видео по тематике с фильмом "Такси".

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"Александрия" официально объявила о подписании контракта с французским левым защитником Тео Ндика Матамом.

Игрок переехал в "Александрию" на правах свободного агента.

Матам подписал контракт на полтора года — до лета 2026 года с опцией клуба продления еще на сезон.

Футболист в текущем сезоне играл за швейцарский "Грассхоппер", где за 14 матчей забил один мяч и сделал ассист.

Тео Ндика Матам. Фото: "Александрия"

Матам является воспитанником "Лиона", а затем выступал за бельгийский "Остенде". Также 24-летний игрок ранее выступал за сборные Франции U-16, U-19 и U-20.

Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает Матама в 100 тысяч евро.

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