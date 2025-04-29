Ротань може залишитися в Олександрії — клуб почав переговори про контракт

Руслан Ротань. Фото: "Олександрія"

Головний тренер "Олександрії" Руслан Ротань за три роки перетворив команду на претендента на чемпіонство. До того ж вони грають у цікавий сучасний футбол.

Однак, влітку у Ротаня завершиться контракт з "Олександрією", яка тільки зараз задумалася про продовження договору, повідомив інсайдер Ігор Бурбас.

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За інформацією джерела, керівництво клубу ініціювало початок переговорів з Ротанем про продовження контракту, який завершиться 30 червня 2025 року.

У поточному сезоні "Олександрія" посідає друге місце в турнірній таблиці, відстаючи від київського "Динамо" на чотири бали, але випереджаючи "Шахтар" на шість очок.

"Олександрія" свій наступний матч у чемпіонаті проведе 4 травня проти "Полісся".

Зазначимо, що ім'я Ротаня пов'язують із донецьким "Шахтарем", який шукає заміну для головного тренера Марино Пушича.

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