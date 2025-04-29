Ротань может остаться в Александрии — клуб начал переговоры о контракте

Александрия приняла решение о будущем Ротаня
Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань за три года превратил команду в претендента на чемпионство. К тому же, они играют в интересный современный футбол.
Однако, летом у Ротаня завершится контракт с "Александрией", которая только сейчас задумалась о продлении договора, сообщил инсайдер Игорь Бурбас.
Ротань может остаться в "Александрии"
По информации источника, руководство клуба инициировало начало переговоров с Ротанем о продлении контракта, который завершится 30 июня 2025 года.
В текущем сезоне "Александрия" занимает второе место в турнирной таблице, отставая от киевского "Динамо" на четыре балла, но опережая "Шахтер" на шесть очков.
"Александрия" свой следующий матч в чемпионате проведет 4 мая против "Полесья".
Отметим, что имя Ротаня связывают с донецким "Шахтером", который ищет замену для главного тренера Марино Пушича.
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