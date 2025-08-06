Олександрія продала Безерру в Замалек за рекордну суму

Хуан Безерра. Фото: "Олександрія"

Срібний призер УПЛ "Олександрія" продала чергового лідера. Однак, на відміну від гравців, які перейшли в "Металіст 1925", цей гравець поїхав за кордон.

Про новий трансфер "Олександрії" повідомив паблік "ТаТоТаке".

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Хуан Безерра. Фото: "Олександрія"

"Олександрія" залишилась без основного вінгера

За інформацією джерела, "Олександрія" продала бразильського правого вінгера Хуана Безерру до єгипетського "Замалека" за рекордні для клубу 2 млн доларів.

Бразильський футболіст підписав контракт на чотири роки.

Безерра, який приєднався до "Олександрії" з "Васко да Гама" у вересні 2023 року, провів за клуб 42 матчі, забив дев'ять голів та віддав дев'ять асистів.

Його техніка, швидкість та дриблінг допомогли клубу під керівництвом Руслана Ротаня здобути сенсаційне друге місце в УПЛ і путівку до кваліфікації Ліги конференцій.

Раніше інтерес до гравця приписували "Ференцварошу" та "Лудогорцю", але трансфер до "Замалека" став найвигіднішим для клубу.

Цей трансфер перевершив попередній рекорд "Олександрії" — продаж Максима Третьякова до "Дніпра-1" за 1,2 млн євро у 2021 році.

Статистичний портал Transfermarkt оцінює Безерру в 1,5 млн євро.

Зазначимо, що Безерра відмовився залишатися в Україні та бажав грати за кордоном.

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