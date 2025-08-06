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Головна Спорт Олександрія продала свого лідера за солідну суму

Олександрія продала свого лідера за солідну суму

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 20:56
Олександрія продала Безерру в Замалек за рекордну суму
Хуан Безерра. Фото: "Олександрія"

Срібний призер УПЛ "Олександрія" продала чергового лідера. Однак, на відміну від гравців, які перейшли в "Металіст 1925", цей гравець поїхав за кордон.

Про новий трансфер "Олександрії" повідомив паблік "ТаТоТаке".

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Хуан Безерра. Фото: "Олександрія"

"Олександрія" залишилась без основного вінгера

За інформацією джерела, "Олександрія" продала бразильського правого вінгера Хуана Безерру до єгипетського "Замалека" за рекордні для клубу 2 млн доларів.

Бразильський футболіст підписав контракт на чотири роки.

Безерра, який приєднався до "Олександрії" з "Васко да Гама" у вересні 2023 року, провів за клуб 42 матчі, забив дев'ять голів та віддав дев'ять асистів.

Його техніка, швидкість та дриблінг допомогли клубу під керівництвом Руслана Ротаня здобути сенсаційне друге місце в УПЛ і путівку до кваліфікації Ліги конференцій.

Раніше інтерес до гравця приписували "Ференцварошу" та "Лудогорцю", але трансфер до "Замалека" став найвигіднішим для клубу.

Цей трансфер перевершив попередній рекорд "Олександрії" — продаж Максима Третьякова до "Дніпра-1" за 1,2 млн євро у 2021 році.

Статистичний портал Transfermarkt оцінює Безерру в 1,5 млн євро.

Зазначимо, що Безерра відмовився залишатися в Україні та бажав грати за кордоном.

Нагадаємо, вінгер "Челсі" Михайло Мудрик почав працювати на одноклубників.

Український воротар "Бенфіки" Анатолій Трубін невдовзі може змінити команду.

Львівські "Карпати" планують перехопити гравця, який був ціллю "Полісся" та "Металіста 1925".

У "Динамо" Київ намагаються вирішити важливу проблему з центром захисту.

футбол Єгипет Футбол трансфери УПЛ Олександрія
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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