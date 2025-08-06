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Главная Спорт Александрия продала своего лидера за солидную сумму

Александрия продала своего лидера за солидную сумму

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 20:56
Александрия продала Безерру в Замалек за рекордную сумму
Хуан Безерра. Фото: "Александрия"

Серебряный призер УПЛ "Александрия" продала очередного лидера. Однако, в отличие от игроков, которые перешли в "Металлист 1925", этот игрок уехал за границу.

О новом трансфере "Александрии" сообщил паблик "ТаТоТаке".

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Хуан Безерра. Фото: "Александрия"

"Александрия" осталась без основного вингера

По информации источника, "Александрия" продала бразильского правого вингера Хуана Безерру в египетский "Замалек" за рекордные для клуба 2 млн долларов.

Бразильский футболист подписал контракт на четыре года.

Безерра, который присоединился к "Александрии" из "Васко да Гама" в сентябре 2023 года, провел за клуб 42 матча, забил девять голов и отдал девять ассистов.

Его техника, скорость и дриблинг помогли клубу под руководством Руслана Ротаня получить сенсационное второе место в УПЛ и путевку в квалификацию Лиги конференций.

Ранее интерес к игроку приписывали "Ференцварошу" и "Лудогорцу", но трансфер в "Замалек" стал самым выгодным для клуба.

Этот трансфер превзошел предыдущий рекорд "Александрии" - продажа Максима Третьякова в "Днепр-1" за 1,2 млн евро в 2021 году.

Статистический портал Transfermarkt оценивает Безерру в 1,5 млн евро.

Отметим, что Безерра отказался оставаться в Украине и желал играть за рубежом.

Напомним, вингер "Челси" Михаил Мудрик начал работать на одноклубников.

Украинский вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин вскоре может сменить команду.

Львовские "Карпаты" планируют перехватить игрока, который был целью "Полесья" и "Металлиста 1925".

В "Динамо" Киев пытаются решить важную проблему с центром защиты.

футбол Египет Футбол трансферы УПЛ Александрия
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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