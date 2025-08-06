Александрия продала Безерру в Замалек за рекордную сумму

Хуан Безерра. Фото: "Александрия"

Серебряный призер УПЛ "Александрия" продала очередного лидера. Однако, в отличие от игроков, которые перешли в "Металлист 1925", этот игрок уехал за границу.

О новом трансфере "Александрии" сообщил паблик "ТаТоТаке".

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Хуан Безерра. Фото: "Александрия"

"Александрия" осталась без основного вингера

По информации источника, "Александрия" продала бразильского правого вингера Хуана Безерру в египетский "Замалек" за рекордные для клуба 2 млн долларов.

Бразильский футболист подписал контракт на четыре года.

Безерра, который присоединился к "Александрии" из "Васко да Гама" в сентябре 2023 года, провел за клуб 42 матча, забил девять голов и отдал девять ассистов.

Его техника, скорость и дриблинг помогли клубу под руководством Руслана Ротаня получить сенсационное второе место в УПЛ и путевку в квалификацию Лиги конференций.

Ранее интерес к игроку приписывали "Ференцварошу" и "Лудогорцу", но трансфер в "Замалек" стал самым выгодным для клуба.

Этот трансфер превзошел предыдущий рекорд "Александрии" - продажа Максима Третьякова в "Днепр-1" за 1,2 млн евро в 2021 году.

Статистический портал Transfermarkt оценивает Безерру в 1,5 млн евро.

Отметим, что Безерра отказался оставаться в Украине и желал играть за рубежом.

Напомним, вингер "Челси" Михаил Мудрик начал работать на одноклубников.

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