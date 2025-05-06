Олександрія переїде в інше місто заради важливих матчів

Головний тренер "Олександрії" Руслан Ротань. Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Футбольний клуб "Олександрія", який забезпечив собі місце в єврокубках на наступний сезон, активно шукає стадіон, де зможе приймати суперників на міжнародній арені.

Керівництво команди розглядає варіанти за межами України, повідомив на своєму YouTube-каналі журналіст Віктор Вацко.

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"Олександрія" близька до рішення провести домашні матчі єврокубків у польському місті Тихи. Там розташований сучасний критий стадіон на 15 тисяч глядачів, який відповідає вимогам УЄФА та здатний прийняти матчі європейських турнірів.

Вид на поле стадіону в місті Тихи. Фото: wikipedia

У якому турнірі виступить команда Руслана Ротаня, поки неясно. Друге і третє місця УПЛ дають право на участь у кваліфікації Ліги конференцій, однак у разі перемоги "Динамо" над "Шахтарем" у фіналі Кубка України, "Олександрія" отримає путівку до кваліфікації Ліги Європи.

Що чекає на "Олександрію"

Ключовими стануть матчі, що залишилися в чемпіонаті: "Олександрія" зіграє на виїзді з "Карпатами", удома з "Вересом" та в гостях із "Чорноморцем". Підсумкова позиція в таблиці безпосередньо вплине на участь клубу в єврокубках та на календар кваліфікаційних матчів.

Гравці "Олександрії" під час матчу. Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Зазначимо, що стадіон у Тихах раніше вже приймав матчі міжнародного рівня, включно з молодіжним чемпіонатом світу. Для "Олександрії" вибір польської арени дасть змогу відповідати стандартам безпеки та вимогам УЄФА в умовах триваючої війни в Україні.

За три тури до фінішу чемпіонату України "Динамо" лідирує в турнірній таблиці, а "Олександрія" відстає на 4 очки.

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