Александрия переедет в другой город ради важных матчей

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань. Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Футбольный клуб "Александрия", обеспечивший себе место в еврокубках на следующий сезон, активно ищет стадион, где сможет принимать соперников на международной арене.

Руководство команды рассматривает варианты за пределами Украины, сообщил на своем YouTube-канале журналист Виктор Вацко.

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"Александрия" близка к решению провести домашние матчи еврокубков в польском городе Тыхы. Там находится современный крытый стадион на 15 тысяч зрителей, который соответствует требованиям УЕФА и способен принять матчи европейских турниров.

Вид на поле стадиона в городе Тыхы. Фото: wikipedia

В каком турнире выступит команда Руслана Ротаня, пока неясно. Второе и третье места УПЛ дают право на участие в квалификации Лиги конференций, однако в случае победы "Динамо" над "Шахтером" в финале Кубка Украины, "Александрия" получит путевку в квалификацию Лиги Европы.

Что ждет "Александрию"

Ключевыми станут оставшиеся матчи чемпионата: "Александрия" сыграет на выезде с "Карпатами", дома с "Вересом" и в гостях с "Черноморцем". Итоговая позиция в таблице напрямую повлияет на участие клуба в еврокубках и на календарь квалификационных матчей.

Игроки "Александрии" во время матча. Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Отметим, что стадион в Тыхах ранее уже принимал матчи международного уровня, включая молодежный чемпионат мира. Для "Александрии" выбор польской арены позволит соответствовать стандартам безопасности и требованиям УЕФА в условиях продолжающейся войны в Украине.

За три тура до финиша чемпионата Украины "Динамо" лидирует в турнирной таблице, а "Александрия" отстает на 4 очка.

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