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"Олександрія" та "Інгулець" грали понад дві години: як закінчився матч

24 квітня 2023 18:01
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Олександрія та Інгулець грали понад дві години — як закінчився матч
Футболісти "Олександрії" перед матчем. Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

В українській Прем'єр-лізі завершилися матчі 22 туру. На стадіоні КСК "Ніка" команда "Олександрія" прийняла "Інгулець".

Поєдинок переривали через сигнал повітряної тривоги. Він вийшов нерезультативним, повідомляє портал Новини.LIVE.

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"Олександрію" та "Інгулець" розділяло всього вісім очок у турнірній таблиці. Проте підопічні Руслана Ротаня можуть фінішувати у зоні єврокубків, а команда Сергія Ковальця є типовим середняком турніру.

Хід поєдинку

"Олександрія" — "Інгулець" — 0:0 (0:0)

Голів немає

"Олександрія": Шевченко — Мірошниченко, Бондаренко, Логінов (Савченко, 37), Цуріков (Копіна, 39) — Мустафаєв (Волошин, 75), Сігєєв, Ковалець — Калитвинцев (Кожушко, 57), Кулаков (Шулянський, 58), Трет'яков.

Тренер: Руслан Ротань.

"Інгулець": Білик — Нагієв, Ковальов, Поспєлов, Мельничук — Клименко, Запорожець, Кухарук — Головкін (Одарюк, 69), Резепов (Марусич, 68), Смоляков.

Тренер: Сергій Ковалець.

Перший тайм через повітряну тривогу з перервою тривав майже півтори години. На полі не було нічого цікавого. Підопічні Ротаня володіли ігровою та територіальною перевагою, але гості впевнено грали в обороні. Небезпечних моментів не було.

Після перерви команди заграли на вищих швидкостях. На 65-й хвилині господарі поля могли забити. Мірошниченко навісив на Шулянського із флангу, але Артем пробив дуже неточно. Через кілька хвилин удар завдав Мустафаєв, і Ковальов мало не відправив м'яч у сітку власних воріт. Незадовго до фінального свистка Волошин міг принести "Олександрії" перемогу, але з його ударом впорався Білик. А потім уже Одарюк мало змусив господарів пропустити гол, але з вигідної позиції не влучив у ворота "Олександрії".

Поєдинок закінчився без голів, що дивно для багатого на подія 22 туру. Команда Руслана Ротаня, як і раніше, йде на п'ятому місці в турнірній таблиці. "Інгулець" посідає дев'яте місце.

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