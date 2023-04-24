"Олександрія" та "Інгулець" грали понад дві години: як закінчився матч
В українській Прем'єр-лізі завершилися матчі 22 туру. На стадіоні КСК "Ніка" команда "Олександрія" прийняла "Інгулець".
Поєдинок переривали через сигнал повітряної тривоги. Він вийшов нерезультативним, повідомляє портал Новини.LIVE.
"Олександрію" та "Інгулець" розділяло всього вісім очок у турнірній таблиці. Проте підопічні Руслана Ротаня можуть фінішувати у зоні єврокубків, а команда Сергія Ковальця є типовим середняком турніру.
Хід поєдинку
"Олександрія" — "Інгулець" — 0:0 (0:0)
Голів немає
"Олександрія": Шевченко — Мірошниченко, Бондаренко, Логінов (Савченко, 37), Цуріков (Копіна, 39) — Мустафаєв (Волошин, 75), Сігєєв, Ковалець — Калитвинцев (Кожушко, 57), Кулаков (Шулянський, 58), Трет'яков.
Тренер: Руслан Ротань.
"Інгулець": Білик — Нагієв, Ковальов, Поспєлов, Мельничук — Клименко, Запорожець, Кухарук — Головкін (Одарюк, 69), Резепов (Марусич, 68), Смоляков.
Тренер: Сергій Ковалець.
Перший тайм через повітряну тривогу з перервою тривав майже півтори години. На полі не було нічого цікавого. Підопічні Ротаня володіли ігровою та територіальною перевагою, але гості впевнено грали в обороні. Небезпечних моментів не було.
Після перерви команди заграли на вищих швидкостях. На 65-й хвилині господарі поля могли забити. Мірошниченко навісив на Шулянського із флангу, але Артем пробив дуже неточно. Через кілька хвилин удар завдав Мустафаєв, і Ковальов мало не відправив м'яч у сітку власних воріт. Незадовго до фінального свистка Волошин міг принести "Олександрії" перемогу, але з його ударом впорався Білик. А потім уже Одарюк мало змусив господарів пропустити гол, але з вигідної позиції не влучив у ворота "Олександрії".
Поєдинок закінчився без голів, що дивно для багатого на подія 22 туру. Команда Руслана Ротаня, як і раніше, йде на п'ятому місці в турнірній таблиці. "Інгулець" посідає дев'яте місце.
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