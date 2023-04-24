Александрия и Ингулец играли больше двух часов — как закончился матч

Футболисты "Александрии" перед матчем. Фото: УНИАН

В украинской Премьер-лиге завершились матчи 22 тура. На стадионе КСК "Ника" команда "Александрия" приняла "Ингулец".

Поединок прерывали из-за сигнала воздушной тревоги. Он получился не результативным, сообщает портал Новини.LIVE.

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"Александрию" и "Ингулец" разделяло всего восемь очков в турнирной таблице. Однако подопечные Руслана Ротаня могут финишировать в зоне еврокубков, а команда Сергея Ковальца является типичным середняком турнира.

Ход поединка

"Александрия" — "Ингулец" — 0:0 (0:0)

Голов нет

"Александрия": Шевченко — Мирошниченко, Бондаренко, Логинов (Савченко, 37), Цуриков (Копина, 39) — Мустафаев (Волошин, 75), Сигеев, Ковалец — Калитвинцев (Кожушко, 57), Кулаков (Шулянский, 58), Третьяков.

Тренер: Руслан Ротань.

"Ингулец": Билык — Нагиев, Ковалев, Поспелов, Мельничук — Клименко, Запорожец, Кухарук — Головкин (Одарюк, 69), Резепов (Марусич, 68), Смоляков.

Тренер: Сергей Ковалец.

Первый тайм из-за воздушной тревоги с перерывом продлился практически полтора часа. На поле не происходило ничего интересного. Подопечные Ротаня владели игровым и территориальным преимуществом, но гости уверенно играли в обороне. Опасных моментов не было.

После перерыва команды заиграли на более высоких скоростях. На 65-й минуте хозяева поля могли забить. Мирошниченко навесил на Шулянского с фланга, но Артем пробил очень неточно. Несколько минут спустя удар нанес уже Мустафаев, и Ковалев чуть не отправил мяч в сетку собственных ворот. Незадолго до финального свистка Волошин мог принести "Александрии" победу, но с его ударом справился Билык. А затем уже Одарюк чуть не заставил хозяев поля пропустить гол, но из выгодной позиции не попал в створ ворот "Александрии".

Поединок закончился без голов, что удивительно для богатого событиями 22 тура. Команда Руслана Ротаня по-прежнему идет на пятом месте в турнирной таблице. "Ингулец" занимает девятое место.

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