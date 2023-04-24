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"Днепр-1" сумел обыграть "Рух" и вернулся на второе место в таблице

24 апреля 2023 14:56
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Днепр-1 вырвал победу в матче УПЛ с львовским Рухом
"Днепр-1" перед матчем. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В матче 22 тура украинской Премьер-лиги СК "Днепр-1" принял львовский "Рух". Команды продемонстрировали атакующий футбол с большим количеством голов. 

Соперники порадовали болельщиков сразу четырьмя голами, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Команда Александра Кучера еще недавно лидировала в турнирной таблице чемпионата Украины по футболу. Перед своим поединком 22 тура УПЛ "Днепр-1" оказался уже на третьей строчке. Недавнему лидеру нужна была только победа над одним из аутсайдеров турнира. 

Ход поединка 

"Днепр-1" — "Рух" — 3:2 (2:2) 

Голы: Сарапий, 9; Довбик, 27; Когут, 90+3 — Таллес, 33; Климчук, 38 

"Днепр-1": Валеф, Назаренко (Матаррита, 62), Сарапий, Сваток, Адамюк (Хайнер, 80), Бланко (Когут, 80), Бабенко (Танковский, 72), Рубчинский (Пеглоу, 62), Пихеленок, Гуцуляк, Довбик.

Тренер: Александр Кучер. 

"Рух": Панькив, Китела (Лях, 46), Дидык, Слюсар, Мысык (Карабин, 71), Довгий (Подгурский, 60), Эдсон (Столярчук, 71), Таллер, Альваренга, Рунич, Климчук. 

Тренер: Виталий Пономарев. 

Обе команды активно начали поединок. Желание футболистов "Днепра" отличиться быстро принесло результат. Сначала Адамюк навесил с фланга, Довбик пробил головой, но Панькив перевел мяч на угловой. Но уже через несколько минут Сарапий заставил вратаря "Руха" продемонстрировать реакцию. При этом мяч все же пересек линию ворот гостей, 1:0. 

В середине тайма Китела нарушил правила против Рубчинского в своей штрафной. Довбик не промахнулся с пенальти, 2:0. 

Артем Довбик
Артем Довбик принимает поздравления. Фото: скриншот из YouTube

Но хозяева поля недолго радовались комфортному преимуществу в счете. Вскоре прошла скидка Рунича на Таллеса, который точно пробил в пустой угол ворот Валефа, 2:1. Голкипер "Днепра" занервничал и вскоре стал виновником второго мяча в свои ворота. Адамюк выполнил дальний заброс на Климчука. Валеф хотел сыграть головой на выходе, но промахнулся мимо мяча. Климчук забил в пустые ворота, 2:2. 

Второй тайм

Во втором тайме опасных моментов было гораздо меньше. Выделим угрозу воротам "Руха" на 65-й минуте. Матаритта вошел с фланга в чужую штрафную и прострелил с острого угла. Панькив спас гостей от неприятностей. 

"Днепру" удалось одержать победу уже в компенсированное арбитром время. Когут выиграл борьбу у чужих ворот и опередил как защитников, так и вратаря — 3:2. Этот триумф должен зарядит подопечных Кучера позитивными эмоциями до конца сезона. 

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