Днепр-1 вырвал победу в матче УПЛ с львовским Рухом

"Днепр-1" перед матчем. Фото: УНИАН

В матче 22 тура украинской Премьер-лиги СК "Днепр-1" принял львовский "Рух". Команды продемонстрировали атакующий футбол с большим количеством голов.

Соперники порадовали болельщиков сразу четырьмя голами, сообщает портал Новини.LIVE.

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Команда Александра Кучера еще недавно лидировала в турнирной таблице чемпионата Украины по футболу. Перед своим поединком 22 тура УПЛ "Днепр-1" оказался уже на третьей строчке. Недавнему лидеру нужна была только победа над одним из аутсайдеров турнира.

Ход поединка

"Днепр-1" — "Рух" — 3:2 (2:2)

Голы: Сарапий, 9; Довбик, 27; Когут, 90+3 — Таллес, 33; Климчук, 38

"Днепр-1": Валеф, Назаренко (Матаррита, 62), Сарапий, Сваток, Адамюк (Хайнер, 80), Бланко (Когут, 80), Бабенко (Танковский, 72), Рубчинский (Пеглоу, 62), Пихеленок, Гуцуляк, Довбик.

Тренер: Александр Кучер.

"Рух": Панькив, Китела (Лях, 46), Дидык, Слюсар, Мысык (Карабин, 71), Довгий (Подгурский, 60), Эдсон (Столярчук, 71), Таллер, Альваренга, Рунич, Климчук.

Тренер: Виталий Пономарев.

Обе команды активно начали поединок. Желание футболистов "Днепра" отличиться быстро принесло результат. Сначала Адамюк навесил с фланга, Довбик пробил головой, но Панькив перевел мяч на угловой. Но уже через несколько минут Сарапий заставил вратаря "Руха" продемонстрировать реакцию. При этом мяч все же пересек линию ворот гостей, 1:0.

В середине тайма Китела нарушил правила против Рубчинского в своей штрафной. Довбик не промахнулся с пенальти, 2:0.

Артем Довбик принимает поздравления. Фото: скриншот из YouTube

Но хозяева поля недолго радовались комфортному преимуществу в счете. Вскоре прошла скидка Рунича на Таллеса, который точно пробил в пустой угол ворот Валефа, 2:1. Голкипер "Днепра" занервничал и вскоре стал виновником второго мяча в свои ворота. Адамюк выполнил дальний заброс на Климчука. Валеф хотел сыграть головой на выходе, но промахнулся мимо мяча. Климчук забил в пустые ворота, 2:2.

Второй тайм

Во втором тайме опасных моментов было гораздо меньше. Выделим угрозу воротам "Руха" на 65-й минуте. Матаритта вошел с фланга в чужую штрафную и прострелил с острого угла. Панькив спас гостей от неприятностей.

"Днепру" удалось одержать победу уже в компенсированное арбитром время. Когут выиграл борьбу у чужих ворот и опередил как защитников, так и вратаря — 3:2. Этот триумф должен зарядит подопечных Кучера позитивными эмоциями до конца сезона.

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