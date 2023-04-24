Дніпро-1 вирвав перемогу у матчі УПЛ із львівським Рухом

"Дніпро-1" перед матчем. Фото: УНІАН

У матчі 22 туру української Прем'єр-ліги СК "Дніпро-1" прийняв львівський "Рух". Команди продемонстрували атакувальний футбол із великою кількістю голів.

Суперники порадували вболівальників одразу чотирма голами, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Команда Олександра Кучера ще нещодавно лідирувала у турнірній таблиці чемпіонату України з футболу. Перед своїм поєдинком 22 тури УПЛ "Дніпро-1" опинився вже на третій сходинці. Колишньому лідеру потрібна була лише перемога над одним з аутсайдерів турніру.

Хід поєдинку

"Дніпро-1" — "Рух" — 3:2 (2:2)

Голи: Сарапій, 9; Довбик, 27; Когут, 90+3 — Таллес, 33; Клімчук, 38

"Дніпро-1": Валеф, Назаренко (Матаррита, 62), Сарапій, Сваток, Адамюк (Хайнер, 80), Бланко (Когут, 80), Бабенко (Танківський, 72), Рубчинський (Пеглоу, 62), Піхеленок, Гуцуляк, Довбик.

Тренер: Олександр Кучер.

"Рух": Паньків, Кітела (Лях, 46), Дідик, Слюсар, Мисик (Карабін, 71), Довгий (Підгурський, 60), Едсон (Столярчук, 71), Таллер, Альваренга, Руніч, Клімчук.

Тренер: Віталій Пономарьов.

Обидві команди активно розпочали поєдинок. Бажання футболістів "Дніпра" відзначитися швидко дало результат. Спочатку Адамюк навісив із флангу, Довбик пробив головою, але Паньків перевів м'яч на кутовий. Але вже за кілька хвилин Сарапій змусив воротаря "Руху" продемонструвати реакцію. При цьому м'яч все ж таки перетнув лінію воріт гостей, 1:0.

У середині тайму Кітела порушив правила проти Рубчинського у своєму штрафному майданчику. Довбик не схибив з пенальті, 2:0.

Артем Довбик приймає вітання. Фото: скріншот із YouTube

Але господарі поля недовго раділи комфортній перевазі у рахунку. Незабаром відбулася скидка Рунича на Таллеса, який точно пробив у порожній кут воріт Валефа, 2:1. Голкіпер "Дніпра" занервував і незабаром став винуватцем другого м'яча у ворота. Адамюк виконав далекий закид на Клімчука. Валеф хотів зіграти головою на виході, але промахнувся повз м'яч. Клімчук забив у порожні ворота, 2:2.

Другий тайм

У другому таймі небезпечних моментів було набагато менше. Виділимо загрозу воротам "Руху" на 65-й хвилині. Матарітта увійшов з флангу в чужий штрафний майданчик і прострілив з гострого кута. Паньків урятував гостей від неприємностей.

"Дніпру" вдалося здобути перемогу вже у компенсований арбітром час. Когут виграв боротьбу біля чужої брами і випередив як захисників, так і воротаря — 3:2. Цей тріумф має зарядити підопічних Кучера позитивними емоціями до кінця сезону.

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