Олександрія змінила тренера, щоб не вилетіти з УПЛ

Володимир Шаран під час матчу. Фото: УНІАН

Українського фахівця Володимира Шарана призначено головним тренером "Олександрії". Це вже третій його прихід у клуб. Він змінив Кирила Нестеренка, який був звільнений через незадовільні результати команди.

У "Олександрії" ще залишається шанс уникнути вильоту з елітного дивізіону, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу клубу.

Після 20 зіграних матчів "Олександрія" посідає передостаннє місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги. Команда набрала 11 очок і перебуває в зоні ризику. Відставання від позиції, що дає змогу боротися за збереження прописки, становить вісім очок. У клубі розраховують, що досвід нового тренера допоможе стабілізувати ситуацію.

Володимир Шаран (ліворуч) в УПЛ. Фото: УНІАН

Шаран повертається в знайому команду

Раніше фахівець уже двічі працював з "Олександрією": у 2010-2011 та 2013-2021 роках. Під його керівництвом команда двічі виходила до Прем'єр-ліги. Найвищим досягненням стало третє місце в сезоні 2018/19 і участь у груповому етапі Ліги Європи. У жовтні 2025 року Володимир Шаран очолив "Олександрію-2", після чого повернувся до роботи з основним складом.

У клубі підкреслили, що розраховують на його досвід та знання внутрішньої структури команди. Керівництво вважає, що саме ці якості допоможуть змінити результати в поточному сезоні. Перед тренером стоїть завдання поліпшити турнірне становище і зберегти місце в еліті. Ситуація вимагає швидких рішень та стабільних результатів.

