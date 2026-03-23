Александрия сменила тренера, чтобы не вылететь из УПЛ

Украинский специалист Владимир Шаран назначен главным тренером "Александрии". Это уже третий его приход в клуб. Он сменил Кирилла Нестеренко, который был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды.

У "Александрии" еще остается шанс избежать вылета из элитного дивизиона, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу клуба.

Читайте также:

После 20 сыгранных матчей "Александрия" занимает предпоследнее место в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда набрала 11 очков и находится в зоне риска. Отставание от позиции, позволяющей бороться за сохранение прописки, составляет восемь очков. В клубе рассчитывают, что опыт нового тренера поможет стабилизировать ситуацию.

Шаран возвращается в знакомую команду

Ранее специалист уже дважды работал с "Александрией": в 2010–2011 и 2013–2021 годах. Под его руководством команда дважды выходила в Премьер-лигу. Наивысшим достижением стало третье место в сезоне 2018/19 и участие в групповом этапе Лиги Европы. В октябре 2025 года Владимир Шаран возглавил "Александрию-2", после чего вернулся к работе с основным составом.

В клубе подчеркнули, что рассчитывают на его опыт и знание внутренней структуры команды. Руководство считает, что именно эти качества помогут изменить результаты в текущем сезоне. Перед тренером стоит задача улучшить турнирное положение и сохранить место в элите. Ситуация требует быстрых решений и стабильных результатов.

Напомним, украинский болельщики смогут в прямом эфире увидеть поединок Украини со Швецией в отборе на ЧМ-2026.

Бывший форвард "сине-желтых" Андрей Воронин удивил неожиданным высказыванием о наставнике команды Сергее Реброве.