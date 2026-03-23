Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Александрия сменила тренера, чтобы не вылететь из УПЛ

Александрия сменила тренера, чтобы не вылететь из УПЛ

Ua ru
Дата публикации 23 марта 2026 17:24
Александрия сменила тренера, чтобы не вылететь из УПЛ
Владимир Шаран во время матча. Фото: УНИАН

Украинский специалист Владимир Шаран назначен главным тренером "Александрии". Это уже третий его приход в клуб. Он сменил Кирилла Нестеренко, который был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды.

У "Александрии" еще остается шанс избежать вылета из элитного дивизиона, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу клуба. 

Читайте также:

После 20 сыгранных матчей "Александрия" занимает предпоследнее место в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда набрала 11 очков и находится в зоне риска. Отставание от позиции, позволяющей бороться за сохранение прописки, составляет восемь очков. В клубе рассчитывают, что опыт нового тренера поможет стабилизировать ситуацию. 

Владимир Шаран и Руслан Ротань, нынешний и бывший тренеры "Александрии"
Владимир Шаран (слева) в УПЛ. Фото: УНИАН

Шаран возвращается в знакомую команду

Ранее специалист уже дважды работал с "Александрией": в 2010–2011 и 2013–2021 годах. Под его руководством команда дважды выходила в Премьер-лигу. Наивысшим достижением стало третье место в сезоне 2018/19 и участие в групповом этапе Лиги Европы. В октябре 2025 года Владимир Шаран возглавил "Александрию-2", после чего вернулся к работе с основным составом.

В клубе подчеркнули, что рассчитывают на его опыт и знание внутренней структуры команды. Руководство считает, что именно эти качества помогут изменить результаты в текущем сезоне. Перед тренером стоит задача улучшить турнирное положение и сохранить место в элите. Ситуация требует быстрых решений и стабильных результатов. 

Напомним, украинский болельщики смогут в прямом эфире увидеть поединок Украини со Швецией в отборе на ЧМ-2026. 

Бывший форвард "сине-желтых" Андрей Воронин удивил неожиданным высказыванием о наставнике команды Сергее Реброве. 

спорт футбол УПЛ тренер Владимир Шаран
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации