Онофрійчук може принести Україні медаль — розклад українців на 14-й день Олімпіади

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук. Фото: Reuters/Hannah Mckay

У Франції стартував 14-й день Олімпіади в Парижі. Він буде насичений подіями та битвами за медалі у декількох турнірах.

Українці зможуть позмагатися у семи видах спорту, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Середа Олексій на тренуванні. Фото: instagram.com/oleksii_sereda_/

Розклад турнірів за участю українців

Об 11:00 розпочнеться кваліфікація зі стрибків у воду з вежі 10 метрів. У чоловіків Україну представить молодий спортсмен Олексій Середа.

На 11:00 призначено старт турніру з художньої гімнастики. У першій частині кваліфікації у груповому багатоборстві виступлять Діана Баєва, Аліна Мельник, Валерія Перемета, Кіра Ширикіна та Марія Височанська. А о 12:16 на дівчат чекає друга частина кваліфікації.

О 15:30 розпочнеться фінал в особистому багатоборстві у художній гімнастиці. Україну тут представляє юна Таїсія Онофрійчук.

Об 11:30 пройде півфінал у каное-двійці на 500 метрів. Українські спортсменки Людмила Лузан та Анастасія Рибачок намагатимуться пробитися у фінал турніру.

О 12:00 Ірина Коляденко виступить у 1/8 турніру з жіночої боротьби у ваговій категорії до 62 кг.

О 12:00 розпочнеться 1/8 турніру з вільної боротьби у ваговій категорії до 125 кг. Україну представить Олександр Хоцянівський.

О 17:00 відбудеться кваліфікація у брейкінгу. За медаль для України боротимуться Катерина "Kate" Павленко та Ганна "Stefani" Пономаренко.

О 18:00 пройде півфінал У сучасному п'ятиборстві. Тут Україну представлять Олександр Товкай та Владислав Чекан.

О 20:30 розпочнеться технічна програма в артистичному плаванні (дуети). Необхідно підтримати сестер Марину Алексіїву та Владиславу Алексіїву.

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