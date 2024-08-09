Онофрійчук може принести Україні медаль — розклад українців на 14-й день Олімпіади

Олімпіада-2024, чотирнадцятий день — Онофрійчук боротиметься за медаль
У Франції стартував 14-й день Олімпіади в Парижі. Він буде насичений подіями та битвами за медалі у декількох турнірах.
Українці зможуть позмагатися у семи видах спорту, повідомляє портал Новини.LIVE.
У п'ятницю, 9 серпня, на ХХХІІІ Олімпіаді відбудеться 14-й день. Медальний залік України може знову поповнитись черговою нагородою. Розповідаємо, коли відбудуться турніри за участю українських спортсменів і кого можна сьогодні підтримати на Олімпіаді.
Розклад турнірів за участю українців
Об 11:00 розпочнеться кваліфікація зі стрибків у воду з вежі 10 метрів. У чоловіків Україну представить молодий спортсмен Олексій Середа.
На 11:00 призначено старт турніру з художньої гімнастики. У першій частині кваліфікації у груповому багатоборстві виступлять Діана Баєва, Аліна Мельник, Валерія Перемета, Кіра Ширикіна та Марія Височанська. А о 12:16 на дівчат чекає друга частина кваліфікації.
О 15:30 розпочнеться фінал в особистому багатоборстві у художній гімнастиці. Україну тут представляє юна Таїсія Онофрійчук.
Об 11:30 пройде півфінал у каное-двійці на 500 метрів. Українські спортсменки Людмила Лузан та Анастасія Рибачок намагатимуться пробитися у фінал турніру.
О 12:00 Ірина Коляденко виступить у 1/8 турніру з жіночої боротьби у ваговій категорії до 62 кг.
О 12:00 розпочнеться 1/8 турніру з вільної боротьби у ваговій категорії до 125 кг. Україну представить Олександр Хоцянівський.
О 17:00 відбудеться кваліфікація у брейкінгу. За медаль для України боротимуться Катерина "Kate" Павленко та Ганна "Stefani" Пономаренко.
О 18:00 пройде півфінал У сучасному п'ятиборстві. Тут Україну представлять Олександр Товкай та Владислав Чекан.
О 20:30 розпочнеться технічна програма в артистичному плаванні (дуети). Необхідно підтримати сестер Марину Алексіїву та Владиславу Алексіїву.
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