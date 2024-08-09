Онофрийчук может принести Украине медаль — расписание украинцев на 14 день Олимпиады

Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Во Франции стартовал 14-й день Олимпиады в Париже. Он будет насыщен событиями и битвами за медали в нескольких турнирах.

Украинские спортсмены смогут посоревноваться в семи видах спорта, сообщает портал Новини.LIVE.

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В пятницу, 9 августа, на ХХХІІІ Олимпиаде состоится 14-й день. Медальный зачет Украины может снова пополниться очередной наградой. Рассказываем, когда пройдут турниры с участием украинских спортсменов и кого можно сегодня поддержать на Олимпиаде.

Алексей Середа на тренировке. Фото: instagram.com/oleksii_sereda_/

Расписание турниров с участием украинцев

В 11:00 начнется квалификация по прыжкам в воду с вышки 10 метров. У мужчин Украину представит молодой спортсмен Алексей Середа.

На 11:00 назначен старт турнира по художественной гимнастике. В первом части квалификации в групповом многоборье выступят Диана Баева, Алина Мельник, Валерия Перемета, Кира Ширыкина и Мария Высочанская. А в 12:16 девушек ждет вторая часть квалификации.

В 15:30 начнется финал в личном многоборье в художественной гимнастике. Украину здесь представляет юная Таисия Онофрийчук.

В 11:30 пройдет полуфинал в каноэ-двойке на 500 метров. Украинские спортсменки Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок постараются пробиться в финал турнира.

В 12:00 Ирина Коляденко выступит в 1/8 турнира по женской борьбе в весовой категории до 62 кг.

В 12:00 начнется 1/8 турнира по свободной борьбе в весовой категории до 125 кг. Украину представит Александр Хоцяновский.

В 17:00 состоится квалификация в брейкинге. За медаль для Украины будут бороться Екатерина "Kate" Павленко и Анна "Stefani" Пономаренко.

В 18:00 пройдет полуфинал В современного пятиборья. Тут Украину представят Александр Товкай и Владислав Чекан.

В 20:30 начнется техническая программа в артистическом плавании (дуэты). Необходимо поддержать сестер Марину Алексееву и Владиславу Алексееву.

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