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Олимпиада-2024, четырнадцатый день — Онофрийчук борется за медаль

9 августа 2024 08:04
Валерий Ковалевич - Редактор
Онофрийчук может принести Украине медаль — расписание украинцев на 14 день Олимпиады
Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук. Фото: Reuters/Hannah Mckay
Валерий Ковалевич - Редактор

Во Франции стартовал 14-й день Олимпиады в Париже. Он будет насыщен событиями и битвами за медали в нескольких турнирах. 

Украинские спортсмены смогут посоревноваться в семи видах спорта, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В пятницу, 9 августа, на ХХХІІІ Олимпиаде состоится 14-й день. Медальный зачет Украины может снова пополниться очередной наградой. Рассказываем, когда пройдут турниры с участием украинских спортсменов и кого можно сегодня поддержать на Олимпиаде.

Алексей Середа
Алексей Середа на тренировке. Фото: instagram.com/oleksii_sereda_/

Расписание турниров с участием украинцев 

В 11:00 начнется квалификация по прыжкам в воду с вышки 10 метров. У мужчин Украину представит молодой спортсмен Алексей Середа

На 11:00 назначен старт турнира по художественной гимнастике. В первом части квалификации в групповом многоборье выступят Диана Баева, Алина Мельник, Валерия Перемета, Кира Ширыкина и Мария Высочанская. А в 12:16 девушек ждет вторая часть квалификации. 

В 15:30 начнется финал в личном многоборье в художественной гимнастике. Украину здесь представляет юная Таисия Онофрийчук

В 11:30 пройдет полуфинал в каноэ-двойке на 500 метров. Украинские спортсменки Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок постараются пробиться в финал турнира. 

В 12:00 Ирина Коляденко выступит в 1/8 турнира по женской борьбе в весовой категории до 62 кг. 

В 12:00 начнется 1/8 турнира по свободной борьбе в весовой категории до 125 кг. Украину представит Александр Хоцяновский

В 17:00 состоится квалификация в брейкинге. За медаль для Украины будут бороться Екатерина "Kate" Павленко и Анна "Stefani" Пономаренко

В 18:00 пройдет полуфинал В современного пятиборья. Тут Украину представят Александр Товкай и Владислав Чекан

В 20:30 начнется техническая программа в артистическом плавании (дуэты). Необходимо поддержать сестер Марину Алексееву и Владиславу Алексееву.

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спорт Олимпийские игры Олимпиада-2024 Гимнастика греко-римская борьба

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