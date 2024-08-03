Олімпіада 2024: Розклад виступів збірної України на восьмий змагальний день

У Олега Верняєва великі шанси взяти медаль на коні. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх в Парижі 3 липня стартує восьмий змагальний день. Збірна України виступить у семи видах спорту.

В чотирьох видах спорту, де будуть українці, розіграють медалі, повідомив портал Новини.LIVE.

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Ольга Харлан. Фото: Reuters

Розклад українців на восьмий день Олімпіади

Розпочне змагальний день о 10:00 в стендовій стрільбі Ірина Маловіченко, яка виступить в кваліфікації дисципліни скіт.

О 12:00 розпочнеться чоловіча шосейна велогонка, де змагатиметься українець Анатолій Будяк.

О 12:30 титулований український плавець Михайло Романчук виступить в кваліфікації на дистанції 1 500 метрів вільним стилем.

О 14:00 у фехтуванні на саблях у жінок з чвертьфіналу стартує команда України. Цього року разом з Ольгою Харлан на золоті медалі претендуватимуть Олена Кравацька, Аліна Комащук та Юлія Бакастова.

О 16:30 у гімнастів розпочнеться фінал індивідуальних змагань на вільних вправах, де Україну представить Ілля Ковтун.

О 18:16 стартує гімнастичний фінал на коні, де за медаль боротиметься Олег Верняєв.

О 16:30 розпочнеться перший раунд веслувального слалому в дисципліні каяк-крос, де Україну представляє Вікторія Ус.

О 21:20 в легкій атлетиці розпочнеться фінал у потрійному стрибку, де виступить Марина Бех-Романчук.

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